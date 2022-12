Quando la polizia aiuta i più piccoli: su Rai Gulp c’è “Babbale”

Il cortometraggio “Babbale”, una produzione MG Production in collaborazione con la Polizia di Stato, in prima visione alle 22.45 su Rai Gulp e RaiPlay

Un omaggio all’azione delle forze dell’ordine a favore dell’infanzia: è il cortometraggio “Babbale” – una produzione MG Production in collaborazione con la Polizia di Stato, per la regia di Matteo Nicoletta – in prima visione mercoledì 28 dicembre alle 22.45 su Rai Gulp e RaiPlay.

Il corto fa riferimento a una storia realmente accaduta e i protagonisti sono alcuni poliziotti impegnati in una missione speciale: ridare il sorriso a una bambina che ha perso il papà e convincerla a continuare a credere nei sogni con un gesto semplice, aiutandola a scrivere una lettera a Babbo Natale. La storia mette in luce i valori che ispirano l’agire quotidiano delle donne e degli uomini in divisa: la sicurezza, la solidarietà, l’amicizia, l’attenzione verso i più fragili, valori senza tempo che il film intende restituire attraverso gesti concreti. Nel cast gli attori Fabio Fulco, Alessandro D’Ambrosi, Matteo Branciamore, Laura Garofoli e Sofia Salvatore.

È notte fonda nella periferia di Roma. L’agente Roberto e il collega Massimo, in seguito a una segnalazione, controllano un parcheggio e notano un movimento sospetto all’interno di una delle auto. Da una macchina sguscia fuori Loa, una bambina di otto anni, e i due agenti la inseguono e la raggiungono quando arriva in un vicolo cieco. Loa si trova davanti i due agenti che comprendono subito la situazione di vita della bambina e cercano di strapparle un sorriso, scrivendo la lettera per Babbo Natale con penne invisibili. Ma da quando la bambina non ha più il suo papà, non crede più neanche a Babbo Natale. Così i poliziotti hanno una nuova missione: convincerla dell’esistenza di “Babbale”.