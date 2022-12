“Terraviva Film Festival”: i vincitori dell’edizione 2022

I vincitori della terza edizione del TERRAVIVA FILM FESTIVAL, il festival cinematografico e di cultura che affronta temi come l’inclusione sociale, l’immigrazione, l’ambiente

Si è conclusa nei giorni scorsi con l’assegnazione dei premi la terza edizione del TERRAVIVA FILM FESTIVAL. Il festival cinematografico e di cultura – svoltosi sia in presenza a Casalecchio di Reno e a Bologna che in modalità online – anche quest’anno ha voluto – attraverso proiezioni, talk e masterclass – promuovere e approfondire temi sempre più attuali e urgenti come l’inclusione sociale, l’identità personale, l’immigrazione, la tutela dell’ambiente e la condivisione.

Fulcro della kermesse – è stato il concorso di lungometraggi e di cortometraggi provenienti da tutto il mondo giudicati da una prima giuria composta da studenti e da una seconda giuria tecnica formata da: Enza Negroni (regista), Paola Michelini (attrice e autrice), Barbara Chichiarelli (attrice), Marco Cucco (docente, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna), Gaia Trussardi (imprenditrice).

With This Breath I Fly trionfa aggiudicandosi due premi e una menzione speciale. Il film di Sam French e Clementine Malpas è un ritratto intimo di due coraggiose donne afghane che combattono per la loro libertà dopo essere state imprigionate per “crimini morali”, mostrando la complicità dell’Unione Europea nel censurare le loro voci e come la stampa internazionale ha per sempre cambiato le loro vite. Un documentario che ha l’obiettivo di generare consapevolezza e porre fine al processo di cancellazione del genere femminile che affligge l’Afghanistan.

Durante la cerimonia di premiazione del 27 novembre sono stati consegnati i seguenti premi con le relative motivazioni:

Dalla giuria tecnica:

– Il Premio “Raffaele Pisu” al migliore lungometraggio With This Breath I Fly di Sam French e Clementine Malpas. Motivazione: “Per avere portato a termine questo film sull’attuale condizione femminile in Afghanistan con passione e coraggio, nonostante i vari ostacoli incontrati durante il percorso, non ultimo la decisione dell’Unione Europea di togliere il sostegno al progetto a metà lavorazione. Il film coniuga sapientemente capacità narrativa e impegno sociale, dando voce a donne oppresse e mostrandone la forza esemplare.”

– Il Premio “Raffaele Pisu” al miglior cortometraggio American Scar di Daniel Lombroso. Motivazione: “Un reportage, breve, intenso, emozionante, con una rappresentazione del ‘muro’ di ferro fra Texas e Messico mai vista prima, evidenziandone gli aspetti pratici di costruire una struttura fisica nel mezzo del deserto, costosa e dannosa per l’ambiente, che altera e minaccia la vita della flora e della fauna, un inutile simbolo che cerca di ostacolare invano la libertà del popolo messicano”.

Dalla giuria degli studenti:

– Il Premio Terraviva Studenti al migliore lungometraggio, conferito dalla Giuria degli studenti del Liceo Leonardo Da Vinci: With This Breath I Fly di Sam French e Clementine Malpas. Motivazione: “La capacità di volare alto, vedendo un futuro di speranza, pur nella realtà di oppressione e discriminazione che si deve affrontare. Il docufilm comunica proprio questa sensazione agli spettatori, avvalendosi di un montaggio e di una sottolineatura musicale ritmati, che tengono desto l’interesse del pubblico. Nella storia di due donne afghane violentate ed incarcerate poi con l’accusa di ‘crimini morali’, quindi fatte passare da vittime del sistema a colpevoli, non c’è solo la testimonianza della difficile situazione in Afghanistan. C’è tutta la commovente forza delle donne nel portare avanti ideali e amore. Una forza che non può essere nascosta o messa a tacere dal potere di governi e media. Una forza travolgente che rimane come esempio, nonostante, spesso, le vicende della vita non abbiano un lieto fine.”

Sono state assegnate anche due menzioni speciali:

Menzione speciale Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna , con una giuria composta dagli studenti del corso “Culture della produzione cinematografica” diretto dal Prof. Marco Cucco: Into The Ice di Lars Ostenfeld.

, con una giuria composta dagli studenti del corso “Culture della produzione cinematografica” diretto dal Prof. Marco Cucco: di Lars Ostenfeld. Menzione speciale Liceo Luigi Galvani di Bologna: ex-aequo a With This Breath I Fly di Sam French e Clementine Malpas e Il paese delle persone integre di Christian Carmosino Mereu.

TERRAVIVA FILM FESTIVAL è organizzato da Genoma Films – casa di produzione fondata da Paolo Rossi Pisu, Antonio Pisu e Marta Miniucchi – e Associazione Amici di Giana, realizzato in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno (Bo), il Premio Gianandrea Mutti e CEFA – il seme della solidarietà Onlus, il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna e il DAMSLab, e con il riconoscimento del Ministero della Cultura e della Film Commission dell’Emilia-Romagna.

TERRAVIVA FILM FESTIVAL è realizzato con il sostegno di Regione Emilia Romagna, Emilia Romagna – Film Commission, BCC Emilbanca, Granarolo, Deisa Ebano Spa (Zig Zag, Calzanetto e Ebano)

Il programma completo di proiezioni, talk e masterclass è disponibile sul sito del festival www.terravivafilmfestival.it