Calcio e NFT: Lionel Messi entra in Sorare

Lionel Messi entra in Sorare, la piattaforma globale di fantasport NFT: dopo Kylian Mbappé e Serena Williams, tocca al sette volte vincitore del Pallone d’Oro

Sorare, la piattaforma di fantasport con NFT, annuncia l’ingresso di Lionel Messi come ambassador. Tra i più grandi calciatori di sempre, Messi è uno degli atleti più iconici e di successo al mondo. Dopo Kylian Mbappé e Serena Williams, Lionel Messi è l’ultima star dello sport mondiale a unirsi a Sorare.

La partnership con Messi, tra i più grandi e iconici atleti del mondo, segna un’altra importante pietra miliare nel percorso di Sorare per diventare il prossimo gigante dell’intrattenimento sportivo globale. Oltre ad aver ricevuto il Pallone d’Oro per ben sette volte, Messi ha vinto la Coppa America 2021, 4 UEFA Champions League, 3 FIFA Club World Cup e 11 campionati in Spagna e Francia. Ha più di 160 caps per l’Argentina e vanta oltre 750 gol segnati in carriera tra club e nazionale.

La partnership, che fa seguito al round di finanziamento di serieB record da 680 milioni di dollari di Sorare nel 2021, servirà ad accelerare lo sviluppo della piattaforma di fantasport, che va stabilendo nuovi standard nel settore e continua a connettere i fan con le squadre e i giocatori che amano.

“La capacità che ha lo sport di ispirare ed emozionare tutti noi è unica” ha dichiarato Lionel Messi, calciatore del Paris Saint-Germain e dell’Argentina. “I tifosi sono sempre in cerca di nuovi modi per esprimere la loro passione e avvicinarsi ai giocatori e alle squadre che amano, e la combinazione di Sorare tra fantasport e carte digitali offre ai fan una possibilità inedita per farlo, ovunque si trovino nel mondo. Credo che il potenziale di ciò che sta costruendo Sorare sia immenso e non vedo l’ora di scoprire cosa faranno ancora in questo spazio elettrizzante e in rapido sviluppo”.

“Siamo entusiasti e orgogliosi che Lionel Messi si unisca a Sorare” ha dichiarato Nicolas Julia, CEO e co-fondatore di Sorare. “Abbiamo creato Sorare perché siamo, prima di tutto, appassionati di calcio: uno dei più grandi giocatori di sempre che si unisce a noi per la prossima fase del nostro viaggio è davvero un sogno che si avvera. Questo è già stato un anno incredibilmente emozionante per la nostra comunità, con il lancio di due nuovi sport – baseball e basket. Questa partnership segna un’altra importante pietra miliare e non vediamo l’ora di lavorare con Messi mentre continuiamo a far crescere la nostra community e a sviluppare l’esperienza che offriamo agli utenti, perseguendo l’ambizione di fare di Sorare il prossimo gigante dell’intrattenimento sportivo globale”.

Sorare combina il fantasport free-to-play con le carte digitali da collezione – la cui scarsità digitale è resa possibile dalla tecnologia NFT – per avvicinare i tifosi agli sport che amano. Fondata nel 2018, Sorare ha registrato un’incredibile domanda e una crescita vertiginosa, e oggi conta oltre 2 milioni di utenti in più di 185 Paesi, con oltre 300 squadre e organizzazioni sportive partner, tra cui LaLiga, la Bundesliga e la Serie A. All’inizio di quest’anno, Sorare ha anche annunciato la sua espansione in due nuovi sport – basket e baseball – e le partnership con NBA e MLB.