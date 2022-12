Thelegati tornano con l’album “Senza paura”

“Senza Paura” è il nuovo album dei THELEGATI, punk rock band partenopea attiva da diversi anni e fautrice di progetto tra stoner ed hardblues

L’album è stato anticipato da due singoli/video (”Pietre” e ”Luciano”) pubblicati rispettivamente ad Aprile e a Settembre di quest’anno.

Pochi fronzoli, quindi, per i Thelegati: Chitarra, basso e batteria uniti ad un cantato in napoletano, per un pugno di brani dalle chiare connotazioni Punk Rock/Noise/Garage anni ’90 che difficilmente vi lasceranno indifferenti per impatto ed energia.

Una vera e propria apocalisse sonora dove un sound scuro e a tratti minaccioso vi condurrà per mano nel corso dell’ascolto di queste 10 tracce, identiche nell’indole ai loro stessi creatori e alle loro performance live : Carnali e dirette, energiche e viscerali, irriverenti e senza troppe sovrastrutture.

Rock’n’Roll allo stato puro in cui il cantanto in napoletano enfatizza ulteriormente la veemenza e la visceralità delle canzoni.

Divertimento,volumi altissimi e tanta energia che fa dei Thelegati un faro nella notte per chi vive ancora la musica con autenticità, passione e spirito d’avventura.