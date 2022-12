Argentina campione: per Violeta e Gonzalo altro bacio sul semaforo

Dopo il bacio appassionato durante la semifinale, Violeta e Gonzalo sono tornati sul semaforo: l’incontro bis dopo la finale in cui l’Argentina ha trionfato e vinto il Mondiale in Qatar

I festeggiamenti in Argentina per la vittoria dei Mondiali di calcio hanno avuto due protagonisti speciali: la “coppia del semaforo“. Sono Violeta e Gonzalo, i due ventenni di La Plata, sconosciuti fino a martedì scorso, quando si sono incontrati durante i festeggiamenti per la vittoria in semifinale. Entrambi si erano arrampicati su un semaforo per sfuggire alla calca dei caroselli e lì, in un attimo, è scattata la scintilla. Ma soprattutto è scattato un bacio, immortalato dalla fotografa Flor Dominguez, e quella foto è diventata subito virale, non solo in Argentina.

LEGGI ANCHE: “Il bacio sul semaforo”, la foto dei festeggiamenti dopo la semifinale che sta facendo impazzire l’Argentina

Se in un primo momento si pensava che Violeta e Gonzalo fossero una coppia a tutti gli effetti, sono stati proprio loro, travolti da una inaspettata notorietà, a spiegare sui rispettivi social che no, non si conoscevano, ma evidentemente si sono piaciuti subito. “Mi guarda come se fosse il mio ragazzo”, aveva scritto Violeta su Instagram. E Gonzalo, spiega la Dire (www.dire.it), le aveva risposto: “Ti aspetto lassù domenica“.

Dopo una finale strepitosa e interminabile, decisa solo ai rigori, l’Argentina è esplosa finalmente nei festeggiamenti. Ma erano in molti a chiedersi se davvero Violeta e Gonzalo si sarebbero incontrati di nuovo sul semaforo “galeotto”.

Ebbene, è stata sempre lei, Flor Dominguez a rispondere al quesito, postando una nuova foto su twitter che ritrae i due di nuovo lassù che si guardano sorridenti. La fotografa commenta così: “Per tutta la comunità di twitter. L’incontro più atteso di tutta l’America Latina. Amici, è successo“. Chissà se la favola continuerà…