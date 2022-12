Mondiali Qatar, Messi alza la coppa: Argentina campione

Mondiali Qatar: Argentina campione ai rigori. Alla Francia, sotto prima 2-0 e poi 3-2 nei tempi supplementari, non basta la tripletta di Mbappé

L’Argentina è campione del mondo. La Nazionale di Messi ha battuto la Francia 7-5 dopo i calci di rigore (al termine dei supplementari 3-3) nella finale dei Mondiali di calcio di Qatar 2022, che si è disputata al Lusail Stadium. È la terza affermazione ai Mondiali per la Seleccion: in precedenza aveva vinto nel 1978 in casa e nel 1986 in Messico, guidata da Maradona.

Di fronte a una Francia campione uscente irriconoscibile nella prima parte di gara, l’Albiceleste va in vantaggio al 23′ grazie al gol su rigore di Messi, con un sinistro basso nell’angolo destro della porta. E proprio al 23esimo minuto l’argentino diventa il calciatore con più minuti di presenza ai Mondiali superando i 2.217 di Paolo Maldini. Al 36′ il raddoppio di Di Maria: Messi lancia con l’esterno per Alvarez, palla in profondità per Mac Allister che appoggia per il numero 11. Dopo il dominio totale dell’Argentina, all’80’ la partita cambia volto. Di nuovo un rigore: stavolta per la Francia, per l’atteramento di Kolo Muani da parte di Otamendi. Sul dischetto Mbappé non perdona Martinez, che pure aveva intuito la direzione del pallone alla sua destra. La Francia ci crede, passano appena 97 secondi e accade l’impensabile: Coman recupera palla a centrocampo, serve Mbappé che triangola con Kolo Muani e segna al volo di destro nell’angolino basso per il 2-2. Si va ai supplementari.

I SUPPLEMENTARI

La gara resta in equilibrio con occasioni da entrambe le parti. Al secondo periodo supplementare si sblocca di nuovo il conto dei gol nella finale. Al minuto 108 di nuovo lui. Messi. Serie di scambi in area, Lautaro Martinez calcia sul primo palo, Lloris respinge ma la sfera va sui piedi del numero 10 argentino che mette in rete, e a nulla serve il tentativo di respinta di Koundé, mezzo metro oltre la linea bianca di porta. Sembra di nuovo tutto perso per la Francia ma al 116′ c’è un tocco di mano di Montiel in area. Ancora rigore, ancora Mbappé, per una spettacolare tripletta: 3-3. Si va ai calci di rigore.

I RIGORI

Come racconta la Dire (www.dire.it), inizia la Francia con Mbappé, gol. Risponde subito Messi, in una sfida tra numeri 10 che sembra non voler mai finire. Quindi tocca a Coman, ma para Martinez. C’è il vantaggio dell’Argentina con Dybala. Sbaglia Tchouameni, con il pallone che finisce fuori sfiorando il palo alla destra di Martinez. Quindi tocca a Paredes, ed è gol. Segna anche Kolo Mouani ma poi è il momento di Montiel: il numero 4 dell’Albiceleste mette dentro la rete decisiva: è 7-5 dopo i calci di rigore, l’Argentina e Messi sono campioni del mondo.

ESPLODE LA FESTA

È festa pura in Argentina per la vittoria dei Mondiali. “L’Argentina di Messi tocca il cielo in Qatar”, titola La Nacion con una gigantografia di Messi che esulta circondato dai compagni, per poi dedicare spazio anche all’autore del gol decisivo, Montiel: “Un grido che nasce e si estende al mondo intero”. La celebrazione di piazza in tutto il Paese è appena iniziata e proseguirà per ore regolata da misure di ordine pubblico e schieramento ingente delle forze dell’ordine.

“La gloria del calcio che abbraccia l’entusiasmo popolare dopo una drammatica finale contro la Francia”, scrive sempre il sito della Nacion. Da Buenos Aires al resto dell’Argentina, le strade si riempiono di bandiere bianche e celesti, magliette con il numero 10. Ovunque c’è l’immagine di Maradona. E partono “i cori che celebrano l’impresa della ‘Scaloneta’”, dal nome del Ct Lionel Scaloni. Nella Capitale inizia il carosello di auto verso l’Obelisco, nel barrio di San Nicolás, tra clacson impazziti e vuvuzelas. È follia nazionale tra le decine di migliaia di persone che si erano radunate per assistere alla partita sui quattro maxischermi allestiti al Rosedal, a Plaza Seeber, Parque de la Ciudad e Parque Centenario, ma anche in spiaggia a Mar del Plata.