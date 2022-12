iPhone ricondizionati: quanto si risparmia davvero acquistandoli

Quanto si risparmia davvero acquistando un iPhone ricondizionato? Il dubbio è lecito, soprattutto se è la prima volta che si compra qualcosa sul mercato del refurbished. Rispondere richiede, però, qualche considerazione in più rispetto al semplice calcolo matematico e al confronto tra i prezzi di un iPhone nuovo e un iPhone ricondizionato. Tanto più che sui migliori siti di iPhone ricondizionati l’assortimento e le opzioni tra cui scegliere ormai non mancano e si trovano telefoni letteralmente di tutti i prezzi e per tutte le tasche.

Quanto si arriva a risparmiare acquistando un iPhone ricondizionato? Qualche considerazione

Con un budget di poco più di duecento euro su siti come Certideal si può acquistare tranquillamente un iPhone XR, per esempio, ma la stessa cifra potrebbe non bastare se si vuole acquistare un modello più recente o un dispositivo con caratteristiche tecniche e prestazioni migliori, come una maggiore capacità di memoria. Tradotto vuol dire che anche quanto si risparmia acquistando un iPhone ricondizionato dipende sensibilmente da che iPhone si acquista: per le versioni in circolo sul mercato già da qualche anno il risparmio può arrivare a essere anche del 50% o 60% sul prezzo originario, mentre per i modelli più nuovi o per i dispositivi top di gamma lo stesso si aggira in genere intorno al 30% o 40% (una cifra comunque non indifferente, considerato che il prezzo pieno può arrivare in questo caso a superare i mille euro).

Anche la storia del singolo dispositivo fa la differenza: per lo stesso modello di iPhone ricondizionato si possono spendere cifre anche molto diverse – con un divario che in qualche caso può essere anche di oltre duecento euro, secondo delle stime – a seconda delle condizioni che aveva al momento in cui è arrivato in laboratorio, che tipo di interventi sono stati effettuati, se sono state sostituite componenti hardware o software, eccetera. Non è un caso del resto che il risparmio maggiore si ha su iPhone che presentano evidenti danni esterni, alla scocca o alla fotocamera, difficili da ripristinare anche con un accurato processo di ricondizionamento. Per farsi meglio un’idea insomma di da cosa dipende il prezzo basso – o molto basso – dell’iPhone ricondizionato a cui si è interessati, meglio leggere attentamente le informazioni riportate dal rivenditore e controllare la classe che gli è stata attribuita (se A o A+ si può considerare come nuovo).

La maggiore o minore possibilità di risparmiare su un iPhone ricondizionato dipende naturalmente anche da dove lo si acquista. Ci sono siti specializzati e siti con prezzi decisamente più competitivi a fronte di minori garanzie offerte al cliente. Per un acquisto più sicuro sarebbe meglio scegliere siti di iPhone ricondizionati che offrono la possibilità di reso e una garanzia di almeno un anno sul prodotto. Acquistare in occasione di Black Friday, Cyber Monday o approfittando di promozioni e offerte speciali permette di risparmiare ancora di più sul prezzo dell’iPhone ricondizionato.

In qualche caso più che quanto si risparmia davvero acquistando un iPhone ricondizionato conta, infine, che si riescono ad acquistare sul mercato refurbished modelli di iPhone più recenti o con caratteristiche migliori di quelli che con lo stesso budget si acquisterebbero nuovi.