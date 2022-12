“Cremonini Imola 2022 Live” arriva al cinema

Per la prima volta al cinema arriverà nelle sale italiane solo il 10, 11 e 12 dicembre “Cremonini Imola 2022 Live”, il concerto-evento

Per festeggiare un anno di successi e rivivere le emozioni del tour straordinario di Cesare Cremonini che ha radunato oltre 450.000 spettatori, fondendo musica, poesia ed effetti speciali, viene annunciato oggi un nuovo appuntamento: un evento cinematografico straordinario. Per la prima volta al cinema arriverà infatti nelle sale italiane solo il 10, 11 e 12 dicembre IL CONCERTO evento tenutosi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari lo scorso 2 luglio che ha radunato oltre 75 mila persone.

CREMONINI IMOLA 2022 LIVE porterà sul grande schermo tutte le emozioni di uno show spettacolare, in cui l’artista ha dimostrato ancora una volta di saper trasmettere al suo pubblico un’energia unica. Un tour che, ancora una volta, ha confermato il cantautore bolognese come uno dei performer e showman più completi del suo tempo, un vero e proprio animale da palcoscenico, in grado di trascinare il pubblico in un crescendo emotivo, fatto di vicinanza fisica, di intesa ammiccante e sensuale, che trasuda da ogni movimento con cui domina la scena, per due ore e venti di uno spettacolo di grande impatto visivo. Laser, luci, coriandoli e fiamme fanno da sfondo ai momenti più elettronici che si alternano ad altri più intimi piano e voce, in una scaletta di ventiquattro brani che attraversano un repertorio di canzoni senza tempo.

L’album live di Cesare Cremonini “CREMONINI LIVE: STADI 2022 + IMOLA” è disponibile su tutte le piattaforme e in formato fisico. L’album contiene la registrazione live del trionfale tour negli stadi di quest’estate e della magica notte di Imola, con l’aggiunta della versione in studio di “Stella di Mare” con Lucio Dalla, prodotto e riarrangiato in studio da Cremonini e dal produttore e musicista Alessandro Magnanini. “Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola” è disponibile sulle piattaforme digitali e nei seguenti formati fisici: Doppio CD formato libro brossurato e triplo vinile numerato in edizione limitata (quest’ultimo in esclusiva sullo shop Universal). Visto il grande successo del triplo vinile numerato di “Cremonini live stadi 2022 + Imola” andato esaurito prima dell’inizio del tour, è disponibile una nuova versione colorata (https://shop.universalmusic.it/products/cremonini-live-stadi-2022-imola-triplo-vinile-colorato?variant=42665494282401). Per quanto riguarda il vinile di “Stella di mare”, contenente lato a (studio version) e lato b (live version) dopo essere stata in esclusiva per gli acquirenti del vip pack del tour, è ora disponibile per l’acquisto (https://shop.universalmusic.it/products/cesare-cremonini-stella-di-mare-vinile-7?variant=42670937964705).

CREMONINI IMOLA 2022 LIVE è prodotto da CREMONINI srl e distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con Live Nation Italia e Radio Italia.