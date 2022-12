Al via la miniserie di cucina con protagonista Orietta Berti

Orietta Berti, gli influencer e il Parmigiano: arriva la web serie di cucina con la cantante emiliana. La prima puntata per promuovere le eccellenze regionali è online da oggi

“Io, tu e una forma di Parmigiano reggiano”. Non c’è solo la musica nella vita di Orietta Berti, reggiana con il ‘bollino’, come i prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna, 44 in tutto, che entreranno nella cucina della cantante per le nove puntate della miniserie web “Una ricetta con Orietta”, che andrà in onda da oggi (www.unaricettaconorietta.it). L’Orietta nazionale guiderà due foodblogger, Federica Gif ed Emanuele Ferrari, in arte ‘Emi’, nella realizzazione di ricette uniche e originali a base delle numerose tipicità regionali: dai grandi formaggi Dop, il Parmigiano reggiano, il formaggio di fossa di Sogliano, il Grana padano, lo squacquerone di Romagna e la casciotta di Urbino, ai salumi come il Prosciutto di Parma e di Modena, il culatello di Zibello, la coppa, il salame e la pancetta piacentini.

NOVE PUNTATE TRA CULATELLO E TORTELLI DI ZUCCA

L’obiettivo, spiega la Dire (www.dire.it), è raggiungere un pubblico costituito da oltre un milione di potenziali utenti costituito dai follower complessivi dei canali social della cantante reggiana, dei due influencer e della promozione turistica regionale. Nel video, la Berti darà risalto ai prodotti Igp del ricco patrimonio agroalimentare emiliano-romagnolo, che annovera i cappellacci di Zucca ferraresi, il pampepato, la piadina romagnola, la salama da sugo, l’agnello del centro Italia, il salame felino, tipico della provincia di Parma e la coppa di Parma. E ancora, la Mortadella Bologna, lo zampone e il cotechino di Modena, il vitellone bianco dell’Appennino centrale, il salame Cremona, l’asparago verde di Altedo e lo scalogno di Romagna. Il progetto della miniserie web è promosso dall’assessorato regionale all’Agricoltura, insieme ad Apt Servizi Emilia-Romagna.