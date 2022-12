LAV: negli hotel di Modena arriva il kit per ospitare gli animali

Negli hotel di Modena arriva il kit per ospitare gli animali. Lega Lav e Comune in campo, per incentivare l’abitudine a viaggiare in compagnia del proprio amico a quattro zampe

Incentivare l’abitudine a viaggiare, per svago o per lavoro, in compagnia del proprio amico a quattro zampe. È l’obiettivo a Modena del progetto realizzato dall’associazione Lav (Lega anti-vivisezione), con il sostegno del Comune, che prevede di dotare gli alberghi del territorio di un kit per accogliere anche gli animali domestici degli ospiti che accedono alle strutture ricettive cittadine per turismo, ad esempio, o per motivi di lavoro. La prima consegna simbolica di un kit è avvenuta questa mattina a Isabella Faenza, general manager del Milano Palace Hotel, con la partecipazione di Ludovica Carla Ferrari, assessora comunale a Turismo e Promozione della città, e di Yuri Bautta e Annalisa Lancellotti, in rappresentanza della Lav.

Il kit comprende due materassini di dimensioni diverse, in modo da adattarsi sia ai cani di taglia grande sia a quelli di taglia medio-piccola, così come due copertine e quattro ciotole medio-grandi, alcuni set di sacchetti igienici biodegradabili, due sacchetti di biscotti o snack, un vademecum informativo dei servizi per gli animali presenti a livello locale tra i quali le aree cani, gli ambulatori veterinari e i negozi dedicati. Tutto il progetto, che era nato alla fine del 2019 ma che è stato sospeso a causa della pandemia, mette a disposizione degli alberghi cittadini complessivamente 19 kit, otto dei quali già ‘prenotati’ dalle strutture che avevano dato l’adesione nella prima fase. All’iniziativa, finora, oltre al Milano Palace Hotel hanno aderito anche gli hotel Baia del Re, Best Western Libertà, Castello, Cdh, Estense, Europa, La stella d’Italia, Moderno, Principe e San Geminiano.