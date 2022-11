Debiti e irregolarità: brutta fine per le coop dei familiari di Soumahoro

Le società dei familiari di Soumahoro travolte da debiti e irregolarità: nominati i commissari liquidatori per la cooperativa Karibu, proposto lo scioglimento per la cooperativa Aid

“Sulla cooperativa Karibu gli ispettori hanno trovato i locali chiusi al primo tentativo di accesso, a seguito di diffida hanno avuto finalmente accesso e hanno acquisito la documentazione rilevante. Si è conclusa ieri l’istruttoria con la proposta di messa in liquidazione coatta amministrativa per eccessivo indebitamento. Mi appresto dunque a nominare i commissari liquidatori”. Lo dice Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, durante il question time alla Camera, in merito alla cooperativa gestita dalla moglie e dalla suocera del parlamentare Aboubakar Soumahoro, che si è da poco sospeso dal gruppo Alleanza verdi e Sinistra.

URSO: IRREGOLARITÀ NON SANABILI, SCIOGLIMENTO COOP AID

In relazione alla cooperativa Aid gli ispettori del ministero delle Imprese “hanno riscontrato irregolarità non sanabili” e ne hanno “proposto lo scioglimento”, dice ancora Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, durante il question time alla Camera.