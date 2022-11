Agroalimentare: Fiera Milano e Fiere di Parma uniscono le forze

Fiera Milano e Fiere di Parma siglano partnership volta alla creazione di una comune piattaforma fieristica europea nel comparto agro-alimentare

Fiera Milano ha siglato term-sheets non vincolanti con gli azionisti privati di Fiere di Parma, aventi ad oggetto una partnership volta alla creazione di una comune piattaforma fieristica europea nel comparto agro-alimentare.

L’operazione verrà realizzata attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale di Fiere di Parma riservato a Fiera Milano, da liberarsi mediante il conferimento del ramo d’azienda di Fiera Milano relativo alla manifestazione “Tuttofood”, primario evento espositivo nel settore agro-alimentare organizzato a Milano presso il quartiere di Rho. A perfezionamento dell’operazione, Fiera Milano verrebbe inizialmente a detenere una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Fiere di Parma e nascerebbe una nuova piattaforma fieristica multipolare costituita da “Cibus Parma”, evento iconico per il Made in Italy alimentare ed i suoi territori, e da “Tuttofood powered by Cibus” a Milano, dove si potrà accogliere una platea espositiva internazionale e quindi competere con le omologhe manifestazioni europee.

Grazie alle sinergie tra Fiera Milano, Fiere di Parma e Federalimentare, le due manifestazioni saranno in grado di specializzare il proprio posizionamento offrendo un supporto strategico e permanente al Made in Italy agro-alimentare e, in generale, al sistema Italia. Gli Accordi prevedono che Fiera Milano partecipi alla governance di Fiere di Parma supportando i soci privati – Crédit Agricole Italia e Unione Parmense degli Industriali – ed i soci pubblici – Comune e Provincia di Parma, Camera di Commercio di Parma e Regione Emilia-Romagna – nel valorizzare l’esecuzione del piano industriale di Cibus Parma e di Tuttofood.

Fiera Milano è leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale gestendo il primo quartiere fieristico in Italia: nel corso del 2021 ha generato ricavi per Euro 129,8 milioni di euro, un Ebitda di Euro 77,2 milioni e una disponibilità finanziaria netta di 47,4 milioni.

Fiere di Parma è un operatore di primo piano gestendo il quartiere fieristico di Parma: nel corso del 2021 ha generato ricavi per 32,4 milioni di euro, un Ebitda 10,6 milioni e una posizione finanziaria netta di 2,1 milioni.