Nordic Mood è la nuova collezione natalizia di Jysk

Natale 2022: Nordic Mood è la nuova collezione JYSK per gli addobbi, la tavola delle feste e i regali in perfetto stile scandinavo

Gli scandinavi sono celebri per il loro stile natalizio semplice ma di grande impatto. Amano creare look natalizi minimal combinando oggetti che si possono usare tutto l’anno con decorazioni dal carattere natalizio più tradizionale.

Se cerchi ispirazione per un Natale dall’anima scandinava non perderti la collezione JYSK Nordic Mood che combina elementi tipicamente nordici sintetizzandoli in cinque look:

Tra gli elementi immancabili delle decorazioni invernali e natalizie scandinave c’è il verde della natura. L’albero di Natale è un must a dicembre, ma nel frattempo perché non portarsi avanti e cominciare a decorare casa ispirandosi alla magia dell’inverno scandinavo? Per il primo look natalizio raccogli dei rami di abete o acquistali (veri o artificiali) e disponili nel vaso MALIAS, in ottone. Insieme al portacandele BRYNJE, al vassoio decorativo color rame FREKE, al portacandele color ottone anticato FENJA, al delizioso elfo natalizio NABBI e alle palle di Natale STJERNE formano un insieme di festose tonalità metallizzate, dai toni caldi e sofisticati.

Il secondo look ha come protagonista i portacandele della serie ELDARIT: sono in metallo e colorati di nero, uno di forma rotonda e l’altro ovale, e sono un perfetto esempio di arredamento in stile nordico: semplice, materico ed elegante. Sono portacandele che si possono usare tutto l’anno, ma che combinati a candele rosse o dorate sprigionano subito una sofisticata atmosfera natalizia. Per questo look JYSK propone le candele a spirale rosse e dorate della serie ADVENT.

Il terzo look è dedicato agli spiriti più minimal e in cerca di accessori che non stancano, da poter riutilizzare in tutti i periodi dell’anno. Ha come protagonista ancora il vaso in ottone MALIAS, abbinato a un paio di rami artificiali GAVE. L’insieme è estremamente sofisticato e i colori rimandano subito a un festoso look invernale.

Per il quarto look JYSK propone l’elfo di Natale HALM. La sua particolarità è quella di avere le gambe allungabili, per cui sarà possibile regolarlo in altezza. Posizionato in un angolo insieme al piccolo albero di Natale artificiale BERLINGR e alla lanterna RHODOLIT farà un gran figurone! Ci piace immaginarlo posizionato vicino all’ingresso di casa, per un caloroso benvenuto natalizio ad amici e parenti.

Lo stile scandinavo evita il superfluo, a meno che non serva a creare comfort. E cosa c’è di più confortevole di un comodo divano ricoperto da soffici cuscini e da una morbida coperta? Durante le feste, il tessile diventa rigorosamente natalizio. Per il quinto look non potevano dunque mancare coperta e cuscini! Per uno stile sofisticato, abbinare i cuscini NIDHUG e RIND e scegliere la coperta trapuntata TRILOBIT come ciliegina sulla torta!

Il Natale non deve necessariamente essere un evento costoso, sebbene questa festa e i regali vadano spesso di pari passo. Con l’ispirazione di JYSK, è possibile trovare regali a buon prezzo.

La cosa più bella dei regali di Natale è l’opportunità di sorprendere i propri cari. Con alcune delle proposte JYSK, ad esempio, è possibile creare un cesto wellness per chi voglia prendersi cura di se stesso. Sul fondo di un cesto come BJORN posizionare per esempio un asciugamano KARLSTAD, poi appoggiare la maschera per gli occhi RUTVIK, i dischetti struccanti VAD e infine VALLSTA, un rullo di giada per massaggiare il viso. Si può anche pensare di aggiungere al cesto una candela profumata come ANHYDRIT o i prodotti per la cura della pelle preferiti dalla destinataria o dal destinatario.

Un regalo che sarà apprezzato quest’inverno è un accappatoio per tenersi al caldo. Da JYSK si può trovare l’accappatoio LERUM in diversi colori, che può essere abbinato al tappetino da bagno FAGERSTA, disponibile in colori coordinati.

ISPIRAZIONI PER LE CONFEZIONI REGALO

Hai mai pensato che anche il modo in cui viene presentato un regalo possa essere un regalo in sé?

Il cesto VEGBY è in fibra di alghe marine e può contenere diversi prodotti, come i morbidi asciugamani in cotone FRISTAD, che possono essere arrotolati e posizionati elegantemente nel cestino.

Il cestino con coperchio coordinato della stessa linea può essere utilizzato per riporre regali come il portaspazzolino e il dispenser per sapone liquido della serie EKBY.

Il portaoggetti pensile STOBY può anche contenere piccole sorprese natalizie, prima di essere appeso in casa, dove può essere utilizzato anche nella doccia perché impermeabile.

Naturalmente, JYSK offre anche la classica carta da regalo, con la quale è possibile aggiungere un po’ di spirito natalizio al regalo aggiungendo al nastro una pallina natalizia come STJERNE, venduta nella confezione da nove pezzi assortiti di diversi materiali quali alluminio, vetro, PET e carta.

ISPIRAZIONI PER ADDOBBARE A FESTA LA CASA

In linea con la tradizione squisitamente danese di addobbare la casa per le feste di Natale e di fine anno, JYSK sottolinea il gradimento delle sue collezioni create al fine di rendere più calda e accogliente l’atmosfera.

Lo scorso anno alcuni pezzi sono divenuti dei ‘continuativi’ per via del successo di vendita ottenuto e sono tuttora disponibili per essere acquistati. In totale, in Italia, sono stati venduti più di 150 mila elfi natalizi.

L’elfo più venduto è stato BROKK con il suo cappello a punta in morbido peluche: https://jysk.it/natale/elfi-e-gnomi-natalizi/elfo-natalizio-brokk-h20cm-ass

I bestseller natalizi sono:

Elfo FAFNER:

https://jysk.it/natale/elfi-e-gnomi-natalizi/elfo-natalizio-fafner-h70cm-rosso

Elfo SAFIR:

https://jysk.it/natale/elfi-e-gnomi-natalizi/elfo-natalizio-safir-h95cm-rosso

Elfi GALSER maschio:

https://jysk.it/natale/elfi-e-gnomi-natalizi/elfo-natalizio-glaser-gambe-regolabili-maschio

e femmina:

https://jysk.it/natale/elfi-e-gnomi-natalizi/elfo-natalizio-glaser-gambe-regolabili-femmina

Tovaglioli di carta AKVAMARIN:

https://jysk.it/natale/candele-e-tovaglioli/tovaglioli-akvamarin-p17xl17-20-pz-ass

Barattolo in vetro con coperchio BAUGI:

https://jysk.it/natale/natale-la-casa/barattolo-baugi-o11xh15cm-con-coperchio

Tovaglietta all’americana KRAKA:

https://jysk.it/natale/tessile-natalizio/tovaglietta-kraka-33×42-bianco