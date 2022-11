“Fame d’amore” su Rai 3 racconta quattro nuove storie

Le storie di Federica, Elena, Federico, Harold raccontate nella puntata di “Fame d’Amore” in onda lunedì 21 novembre alle 23.15 su Rai 3 con Francesca Fialdini

Federica, Elena, Federico, Harold. Sono ragazzi e ragazze che hanno fame d’amore e lottano per la guarigione dai propri mali interiori. Le loro storie verranno raccontate nella puntata di “Fame d’Amore” in onda lunedì 21 novembre alle 23.15 su Rai 3 con Francesca Fialdini. Federica è una ragazza bulimica che sta per entrare in una struttura specializzata dove curano le persone che soffrono di disturbi alimentari. Elena soffre di anoressia ed è ricoverata perché ha avuto una ricaduta e sta lottando di nuovo con la sua malattia. Federico, un adolescente con problemi psichiatrici che, dopo un attacco di rabbia, fugge dalla comunità dove è ricoverato e infine Harold, pronto a iniziare il suo percorso di transizione di genere.

Fame d’Amore propone un ciclo di serate per imparare a porsi le giuste domande, cercare insieme le risposte e accendere i riflettori su tutti quei disturbi mentali che stanno colpendo la nostra società, in particolar modo i ragazzi: il 25 per cento soffre di depressione ed il 20,5 per cento di ansia, il numero di giovani che commettono atti di autolesionismo o che tentano il suicidio è aumentato del 45 per cento. In ogni puntata, il confronto con i pazienti, le loro famiglie, i medici e gli staff di supporto, attraverso un dialogo costante, sincero, coinvolgente e mai giudicante.