UniConverter: la migliore scelta per quanto riguarda la compressione dei tuoi file

La compressione dei file è il processo di codifica, ristrutturazione o modifica dei dati al fine di ridurne le dimensioni. Fondamentalmente, implica la ri-codifica delle informazioni utilizzando meno bit rispetto alla versione originale.

La compressione viene eseguita da un programma che utilizza un algoritmo per scoprire come ridurre la dimensione dei dati. Ad esempio, un algoritmo potrebbe rappresentare una determinata stringa di bit con una stringa più corta utilizzando un “dizionario di riferimento” per la conversione tra loro. Un altro esempio riguarda una formula che inserisce un riferimento a una stringa di dati che il programma ha già visto. Un buon esempio di ciò si verifica spesso con le compressioni delle immagini. Quando una sequenza di colori si trova in tutta l’immagine, la formula può trasformare questa stringa di dati in un singolo bit, pur mantenendo tutte le informazioni.

La compressione del testo di solito può avere successo rimuovendo tutti i caratteri non necessari ed inserendo un singolo carattere come riferimento per una stringa di caratteri ripetuti, quindi sostituendo una stringa di bit più piccola con una stringa di bit più comune. Con tecniche adeguate, la compressione dei dati può ridurre efficacemente un file di testo del 50% o più, riducendo notevolmente le sue dimensioni complessive.

Per la trasmissione dei dati, la compressione può essere eseguita sul contenuto o sull’intera trasmissione. Quando le informazioni vengono inviate o ricevute tramite Internet, file più grandi, da soli o con altri, o come parte di un file di archivio, possono essere trasmessi in uno dei tanti formati compressi, come ZIP, RAR, 7z o MP3.

L’utilità della compressione dei dati

La maggior parte delle aziende oggi fa affidamento sulla compressione dei file. Soprattutto con l’aumento della qualità funzionale dei dati e, di conseguenza, dei problemi di capacità di archiviazione (i quali devono essere risolti in qualche modo).

La compressione dei dati è uno dei principali strumenti che aiuta a farlo.

Esistono diversi tipi di file che vengono spesso compressi:

Compressione audio : implementata come codec audio , la compressione dei file audio è necessaria per garantire che la larghezza di banda e i limiti di archiviazione non vengano superati.

Compressione video: i video combinano la compressione dell’immagine con la compressione dell’audio. Di solito ci sono codec separati per ogni aspetto di un video, che vengono poi raggruppati insieme come un unico codec di compressione. A causa dell’elevata velocità di trasmissione dati richiesta per i video non compressi, la maggior parte dei file video viene compressa utilizzando una compressione con perdita di dati. La forma più diffusa di compressione video (con perdita) è MPEG.

Perch é la compressione dei dati è importante?

I principali vantaggi della compressione sono la riduzione dell’hardware di archiviazione, il tempo di trasmissione dei dati e la larghezza di banda di comunicazione. Ciò può comportare notevoli risparmi sui costi. I file compressi richiedono una capacità di archiviazione notevolmente inferiore rispetto ai file non compressi, il che significa una notevole riduzione delle spese di archiviazione. Un file compresso richiede anche meno tempo per il trasferimento consumando meno larghezza di banda di rete.

Come comprimere file? Con UniConverter!

Ora, se volessimo comprimere file come audio, video e immagini quali programmi possono tornarci utili?

Su internet esistono tante opzioni ma la soluzione migliore rimane un software completo e semplice da utilizzare come Wondershare UniConverter.

Con questo programma hai la possibilità di convertire diversi file allo stesso tempo, potendo lavorare su oltre 1000 formati supportati.

Ed oltre a questo, hai a tua disposizione un vero e proprio editor completo con cui potrai modificare i tuoi video, unirne diversi tra loro, masterizzarli su supporti fisici e tanto altro ancora.

Usa quindi UniConverter per comprimere in pochi secondi in batch file audio e video ma senza mai perdere la qualità dei file. Puoi comprimere anche i formati 4K e 8K in 1080p senza alcun problema, accedendo ad un editor flessibile per venire incontro al massimo alle tue esigenze.

UniConverter consente agli amanti del cinema e della musica di convertire i propri file nei vari formati più comunemente diffusi. Potrai così convertire MOV in MP4, convertire AVI in MP4, oppure AVI in MOV, MP4 in MP3 e così via, senza alcuna restrizione.

Il programma torna utile anche agli sportivi, i quali possono caricare e convertire video ottenuti dalle loro GoPro e videocamera HD.

Mentre i produttori di contenuti video online possono comprimere file MP4 in modo semplice ma professionale regolando le dimensioni, la velocità di trasmissione e la qualità, per poi riprodurli su dispositivi mobili o condividerli su piattaforme social e, in generale, in rete.

Comprimere video con UniConverter è semplicissimo: si fa tutto in 3 passi.

Passo 1 : avvia UniConverter e aggiungi i file da comprimere con un semplice Drag And Drop

Passo 2 : Imposta i requisiti di compressione , accedendo alle impostazioni di dettaglio e ottenendo un’anteprima del risultato finale

Passo 3: Accedi ai video compressi in poco tempo dopo aver avviato la compressione così come da te desiderata.

Wondershare UniConverter ti offre opzioni di conversione video e audio illimitate per diversi scopi.

Comprimi video per email, per dispositivi mobili con spazio di archiviazione limitato, per la condivisione sui social media, oppure audio per la creazione di musica.

Qualunque sia il tuo scopo sarà UniConverter ad assisterti garantendoti sempre un ottimo risultato.