Totti e Noemi: prima uscita ufficiale sul red carpet di Dubai

Gossip: prima uscita ufficiale di Francesco Totti e Noemi Bocchi. A Dubai il red carpet in coppia al Globe Soccer Awards

Sorridenti e felici, in barba a tutto il chiacchiericcio che si è scatenato negli ultimi mesi. Francesco Totti e Noemi Bocchi sono arrivati insieme, mano nella mano, sul blu carpet del Globe Soccer Awards, il premio dedicato al mondo che calciomercato in scena a Dubai. Il pupone è stato invitato come Ambassador della Lega Serie A. È il primo evento ufficiale a cui partecipano come coppia.

Elegantissimi, racconta la Dire (www.dire.it), Totti e Noemi hanno posato per i fotografi, stringendosi per sostenersi davanti ai tantissimi flash. Sul carpet nessun commento se non qualche battuta calcistica, al gossip i due lanciano soltanto l’affetto di una coppia che non vuole nascondersi più.

LEGGI ANCHE: Le scarpe di Ilary, il trasloco di Totti a Roma Nord: una storia trasformata in storiaccia

La relazione tra l’ex calciatore e la flower designer, d’altronde, si fa sempre più seria. Il Pupone sta per trasferirsi a Roma Nord per iniziare la convivenza.