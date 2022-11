Colite ulcerosa e Crohn: farmaci biologici ben tollerati dopo il Covid

L’uso di farmaci biologici non ha peggiorato l’infezione stabile da SARS-CoV-2 nei pazienti con colite ulcerosa o malattia di Crohn

L’uso di farmaci biologici non ha peggiorato l’infezione stabile da SARS-CoV-2 nei pazienti con malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI) se tali farmaci sono stati somministrati entro 2 settimane dal rilevamento del virus, secondo una ricerca pubblicata su Clinical Gastroenterology and Hepatology.

All’esordio della pandemia vi è stato un ridotto utilizzo dei farmaci biologici infusibili. Nonostante il passare del tempo un’area che non è stata esplorata è l’impatto dei farmaci biologici sul decorso clinico dell’infezione da SARS-COV2 quando somministrati subito dopo il rilevamento dell’infezione.

L’obiettivo di questo studio era determinare l’impatto dei biologici sul decorso clinico del SARS-COV-2 tra i pazienti con MICI, quando somministrati 1-2 settimane dopo l’infezione tra i pazienti stabili.

Questo è di fondamentale importanza in quanto i pazienti possono ritardare a ricevere il trattamento programmato che a sua volta potrebbe influire negativamente sulla loro condizione clinica.

“I pazienti con MICI stabili e asintomatici dopo SARS-CoV-2 possono tranquillamente sottoporsi all’infusione di un biologico”, evidenzia Nabeel Khan, gastroenterologo presso il caporale Michael J. Crescenz VA Medical Center di Filadelfia.

Utilizzando i dati del Veteran Affairs Health System, Khan e colleghi hanno condotto uno studio di coorte retrospettivo per determinare l’impatto dei farmaci biologici sul decorso clinico dell’infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti con IBD quando somministrati da 1 a 2 settimane dopo l’infezione. I parametri che hanno segnalato il peggioramento dell’infezione includevano le visite al pronto soccorso, l’uso di farmaci, il fabbisogno di ossigeno ambulatoriale e il ricovero in ospedale correlato a SARS-CoV-2.

Tra i 107 pazienti (85% uomini; 73% bianchi; età media 52 anni) con SARS-CoV-2 stabile e IBD (52% colite ulcerosa), il 40% ha ricevuto un’infusione biologica da 0 a 7 giorni dopo essere risultato positivo l’infezione che porta al Covid e il 60% hanno ricevuto un’infusione da 8 a 14 giorni dopo un test positivo. I ricercatori hanno notato un uso predominante di infliximab (63%) e dei suoi biosimilari (infliximab-abda: 26%; infliximab-dyyb: 6%) rispetto a vedolizumab (37%).

Secondo i risultati dello studio, non c’era evidenza di esacerbazione dei sintomi SARS-CoV-2 nelle 2 settimane successive all’infusione biologica tra i pazienti con MICI.

“I risultati di questo studio sono molto rassicuranti in quanto non rilevano alcun segnale di peggioramento della SARS-CoV-2 stabile quando i farmaci biologici vengono somministrati subito dopo il rilevamento dell’infezione”, hanno scritto Khan e colleghi.

“I nostri risultati suggeriscono che i pazienti dovrebbero mantenere il loro uso programmato di prodotti biologici nel contesto di SARS-CoV-2 stabile e non ritardare la loro infusione. I ritardi nell’infusione potrebbero portare a un peggioramento dei sintomi dell’IBD o allo sviluppo di anticorpi, ed è meglio non avere alcuna interruzione”.

Nabeel Khan et al., Impact of biologics on SARS-COV-2 disease course when infused within 2 weeks of acquiring the infection among IBD patients Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Aug 24;S1542-3565(22)00813-8.doi: 10.1016/j.cgh.2022.08.017. Online ahead of print. leggi