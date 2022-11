Le ricette dello chef Davide Oldani in un libro di Coop e IEO

Sessanta ricette per supportare le attività dell’Istituto Europeo di Oncologia: è questa l’iniziativa che vede in partnership Coop e IEO, con lo chef Davide Oldani

Sessanta ricette per supportare le attività dell’Istituto Europeo di Oncologia: è questa l’iniziativa che vede in partnership Coop e IEO, con il coinvolgimento dello chef Davide Oldani, autore della raccolta gastronomica Insieme – salute e stagioni.

Il libro, presentato oggi presso il punto vendita di via Arona a Milano, alla presenza dell’Ing. Mauro Melis, Amministratore Delegato IEO, e del Professor Paolo Veronesi, Direttore del Programma Senologia IEO, sarà distribuito attraverso la catena di supermercati e tutto il ricavato verrà devoluto alle attività dell’importante centro di cura e ricerca oncologica.

“Mangiare bene significa anche vivere bene – afferma Davide Oldani, chef e autore del libro –. Sono per una cucina etica e sostenibile, accessibile a tutti e con un occhio all’ambiente: la stagionalità deve essere un punto fermo. La raccolta che oggi dono a Coop contiene sessanta ricette gustose, da preparare tutti i giorni o per dedicarsi un buon piatto in un’occasione speciale. È un grande onore per me poter contribuire, attraverso il mio lavoro, alle importanti raccolte fondi per IEO: sono da sempre vicino a chi vive situazioni di difficoltà e le occasioni di collaborazione con l’Istituto, anche in passato, non sono mancate. Oggi sono felice di poter offrire un piccolo aiuto a chi ogni giorno si impegna per stare meglio.”

“Siamo molto soddisfatti della buona riuscita di questa collaborazione – commenta Alfredo de Bellis, Vicepresidente di Coop Lombardia – Come Coop siamo da sempre in prima linea per offrire ai nostri soci e consumatori alimenti di qualità, che riducano l’impatto dei trasporti sul territorio e a un prezzo sostenibile, perché tutti possano nutrirsi nel modo migliore. L’alimentazione sana non deve essere un privilegio di pochi, ma la quotidianità di tutti. La sensibilità dello chef Davide Oldani è di grande esempio: ha messo gratuitamente a disposizione il suo patrimonio culinario per portare fondi allo IEO. Il nostro rapporto con l’Istituto Europeo di Oncologia è consolidato e ci permette di supportare i pazienti attraverso campagne charity e la devoluzione di contributi derivanti dalla vendita di prodotti sani. Essere qui oggi ci ricorda ancora una volta l’importanza del lavoro di squadra: quando l’obiettivo è comune e di grande valore, i risultati non possono che renderci orgogliosi.”

“Siamo grati a Coop Lombardia per la partnership solida e proficua che ci lega da diversi anni e a Davide Oldani, che una volta di più dimostra la sua fiducia nello IEO – dichiara Mauro Melis, Amministratore Delegato dell’Istituto Europeo di Oncologia –. Iniziative come queste, che si inseriscono nella quotidianità delle persone, oltre a dare un sostegno concreto a specifici progetti, sono importanti per sensibilizzare al tema della ricerca contro il cancro e alla solidarietà per chi ogni giorno combatte contro la malattia. Sono inoltre preziosi strumenti di educazione alla prevenzione, che è uno dei pilastri della lotta ai tumori e uno degli impegni fondamentali della missione del nostro Istituto”

“Ringrazio l’amico Davide Oldani per la sensibilità e il coraggio – conclude Paolo Veronesi, Direttore Senologia IEO –. Parlo di coraggio perché, anche se si dice che oggi il cancro non è più un tabù, non è del tutto scontato decidere di mettere la propria fama di chef e la propria popolarità personale a disposizione della lotta a questa malattia. Tutti noi colleghiamo Davide alla simpatia e alla piacevolezza del cibo ed è molto bello collegarlo sempre più anche all’impegno sociale per una malattia che ancora crea molto buio intorno a sé. Grazie quindi a Davide anche perché ci aiuta a portare più luce sulla lotta al cancro.”