“Terra Arida”: il dolce-denuncia dello chef Daniele Lippi

La cucina va sempre più di pari passo con l’etica e la sostenibilità, questo accade anche quando ci si serve della propria creatività per denunciare tematiche sociali attuali. È il caso di Terra Arida, il nuovo dolce firmato dallo Chef di Acquolina Ristorante, Daniele Lippi e dal Pastry Chef di Velo Andrea Cingottini.

La siccità, la carenza di acqua, non solo durante le sempre più calde estati, è figlia del cambiamento climatico e dell’indifferenza dell’uomo. Contestualizzato all’interno del Menu Anabasi Catabasi (dal greco “terra e mare”), si ispira alla coesistenza di mare e terra. Un menu caratterizzato da formaggi vegetali, seguendo un’antica ricetta tipica di Pantelleria ma resa contemporanea dall’utilizzo del latte di mandorla, ma forse anche classificabili come “formaggi di mare”, grazie alla tecnica che prevede il far addensare la proteina con acqua di mare. Dolce finale del menu, appunto, Terra arida.

«Questo è il mio modo per sensibilizzare i nostri clienti attraverso la cucina, per dimostrare loro che ognuno di noi può e deve fare la sua parte per salvaguardare il pianeta» spiega lo Chef.

Il dessert è esplicativo in ogni suo senso. Dapprima la presentazione, su un cavalletto, di una diapositiva che ritrae un terreno spaccato dalla siccità, a seguire il dolce da gustare: un bouquet di fiori secchi con tartelletta di tuberi, cremoso al polline e miele. La terra è sotto forma di meringa acida “crepata”, liquirizia, spuma di radici, vaniglia e cioccolato bianco, con alla base sorbetto di aglio nero e aceto. Un dolce dove prevale il sotto terra con bulbi e radici, quasi a sottolineare come sotto i nostri piedi ci sia vita e, in quanto tale, va preservata.

CONTATTI

Via del Vantaggio, 14 – Roma

063201590

info@acquolinaristorante.it

Ingredienti e procedimento:

TERRA ARIDA

Spuma di pastinaca e cioccolato bianco

300 g pastinaca

150 g cioccolato bianco

330 g panna

200 g latte

Miscelare insieme tutti gli ingredienti a 40° e caricare nel sifone.

Sorbetto all’aglio nero

500 g base sorbetto 30º brix

20 g aglio nero

50 g aceto di vino bianco

Miscelare insieme gli ingredienti ed abbattere in un contenitore per pacojet.

Meringa all’aceto e liquirizia

50 g isomalto

50 g saccarosio

100 g aceto di vino bianco

10 g albumina

8 g polvere di liquirizia

Montare con la frusta tutti gli ingredienti. Stendere su una placca e cuocere per 3 ore a 75°, per poi ricavare dei dischi da circa 10 cm con un coppapasta.

Cialda di patate

750 g patate lesse

400 g acqua di cottura delle patate

60 g isomalto

Lavorare tutti gli ingredienti nel mixer, poi stendere su placca e cuocere a 50° per 6 ore. Una volta cotte ritagliare dei dischi con un coppapasta festonato e cuocere per pochi minuti a 150° fino a doratura.

Ganache al polline

540 g cioccolato bianco

110 g succo di limone

125 g panna

10 g polline millefiori

3 gelatina

Sciogliere il polline e la gelatina reidratata nella panna a 40°. Sciogliere il cioccolato bianco ed unire tutti gli ingredienti con l’aiuto di un mixer. Lasciar cristallizzare per 12 ore a 4° prima di utilizzare.

Gel di miele

100 g acqua

50 g miele millefiori

3 g elastic

Portare a bollore miele e acqua ed aggiungere l’elastic. Stendere su una placca e una volta freddo ritagliare dei piccoli dischi con un coppapasta liscio.

