Gli Africa Unite in concerto ai Magazzini Generali

La storica band reggae italiana degli Africa Unite sarà dal vivo il 23 novembre ai Magazzini Generali di Milano: le informazioni utili

Il più longevo e rappresentativo gruppo reggae italiano, dopo aver portato sui palchi Italiani l’ultima release Non è Fortuna (Believe) durante i mesi estivi, annuncia una data speciale che si aggiunge al suo “40+1” tour: l’appuntamento è fissato per mercoledì 23 novembre ai Magazzini Generali di Milano. Lo show si inserisce all’interno della sesta edizione della Milano Music Week. I biglietti sono acquistabili sui circuiti ufficiali Ticketmaster e Ticketone.

Non è fortuna è il “numero non lo so” dei dischi di Africa Unite, sono veramente tanti ed hanno richiesto in questi anni un lavoro continuo. La band non si è mai sciolta per fare poi delle “reunion” ed ha continuato a macinare concerti su concerti. Oramai anche di questi si è perso il conto.

La band è quindi molto orgogliosa di ribadire che la fortuna non ha avuto un ruolo rilevante nella propria vita musicale. Anzi, duro lavoro, tantissimo impegno, voglia di migliorarsi, nel suono, nella tecnica e nella scrittura. Nell’album troviamo tante collaborazioni, fra cui David Hinds, degli Steel Pulse, Gaudi, produttore e amico londinese, Brinsley Forde, cantante degli Aswad, Tonino Carotone e il giovane rapper Tito Sherpa, recente scoperta della band.