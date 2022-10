Seventy Venezia svela la Luxury Summer Capsule SS23

Svelata la Luxury Summer Capsule SS23 di Seventy Venezia, una collezione composta da capi dai tessuti ultraleggeri e fluidi, che esaltano la femminilità e fanno sognare

Seventy Venezia propone per la stagione SS23 una Luxury Summer Capsule, dall’appeal boho-chic, composta da capi dai tessuti ultraleggeri e fluidi, che accarezzano la silhouette, esaltano la femminilità e fanno sognare.

La Luxury Summer Capsule si declina in pezzi versatili, eleganti e facili da abbinare, da indossare non solo come layering sopra il costume ma per tutta la stagione. È una collezione di summer essential per una donna che vuole celebrare l’estate in riva al mare, in barca o in città; una collezione di must have per un fine settimana, per un matrimonio al tramonto o per un evento speciale. Un guardaroba in panna, in nero e in blu, nelle sue diverse sfumature fino ad arrivare all’azzurro. I pattern sono diversi: paisley, floreale, maiolica, foulard e geometrico. Le stampe floreali e geometriche, accostate in modo inusuale, rendono ogni pezzo unico. Tra i tessuti, oltre al pizzo stretch, al crêpe-de-chine e alla lycra, abbiamo la garza di lino. La scelta dei materiali unisce eleganza e comfort, una combinazione che si traduce in abiti che non si stropicciano, facili da indossare, pratici da mettere in valigia e pronti per viaggiare.

La collezione propone abiti mini e midi con spalline sottili che lasciano la schiena scoperta o abiti lunghi con le maniche ampie; chimono e tute one piece; completi che giocano con gli abbinamenti: pantalone rilassato e camicia, pantalone e giacca destrutturata, bermuda e top leggeri. I costumi da bagno color block e con motivo a stampa sono disponibili nella versione due pezzi e intero e possono essere usati anche come body. Tra gli accessori per completare i look: tote bag e pochette in tessuto, cappelli in paglia a falde lunghe e non manca il telo da bagno, da usare anche come copricostume.