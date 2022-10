Meloni insulta Conte alla Camera: il video è virale

Un video rilanciato anche dai canali social del M5s riprende il labiale con un presunto insulto della premier Meloni durante l’intervento del leader pentastellato Conte alla Camera

Un video virale, rilanciato anche dal profilo Twitter ufficiale del Movimento 5 Stelle, scatena la polemica politica contro la premier Giorgia Meloni. Accusata, sulle basi del labiale, di aver dato della “m…a” a Giuseppe Conte ieri in Aula alla Camera.

L’intervento a Montecitorio del leader pentastellato, in fase di dichiarazione di voto prima della fiducia incassata dal Governo, era stato particolarmente acceso. Tra le altre cose, Conte aveva ricordato a Meloni le posizioni della ministra della Famiglia Eugenia Roccella e del senatore forzista Maurizio Gasparri sull’aborto. E le aveva rinfacciato un presunto sostegno nei fatti all’agenda Draghi che Fratelli d’Italia aveva combattuto dai banchi dell’opposizione.

Dopo che Conte aveva accusato Meloni di non aver votato per lo stanziamento dei fondi per il Pnrr e Next Generation Eu (“se fosse stato per voi, non lo avremmo avuto”, le parole del presidente M5S), le telecamere hanno ripreso la premier mentre scandisce alcune parole. Secondo i pentastellati, quelle parole sarebbero: “Che merda”. Il che, scrivono dal Movimento sui social, dimostra che, come cantava Caterina Caselli nel 1966, “La verità ti fa male, lo so”.