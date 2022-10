Camminare 10 minuti al giorno è il segreto della longevità

Camminare 10 minuti al giorno, circa un’ora a settimana è l’ultima frontiera per la longevità degli ultra ottuagenari secondo una nuova ricerca

Camminare 10 minuti al giorno, circa un’ora a settimana è l’ultima frontiera per la longevità degli ultra ottuagenari. La ricerca è stata presentata al congresso della Società europea di cardiologia, Esc Congress 2022, a Barcellona. “Il nostro studio – specifica Moo-Nyun Jin dell’ospedale Sanggye Paik dell’Università di Inje, a Seoul – suggerisce che camminare almeno un’ora alla settimana è benefico per le persone di età pari o superiore a 85 anni. In parole povere, 10 minuti ogni giorno”. L’analisi condotta su 7.047 adulti over 85, ha voluto osservare l’associazione tra deambulazione e i rischi di mortalità, in particolare quelli di tipo cardiovascolare.

I partecipanti sono stati invitati a compilare un questionario sull’attività fisica praticata specificandone durata e l’intensità. I ricercatori hanno poi analizzato le associazioni tra deambulazione e mortalità per tutte le cause e per cause cardiovascolari, tenendo conto dell’energia spesa per attività fisica di intensità da moderata a vigorosa. I risultati hanno evidenziato come rispetto alle persone inattive, coloro che camminavano almeno un’ora a settimana avevano rispettivamente il 40% e il 39% di rischio relativo inferiore di mortalità per tutte le cause e cardiovascolare.