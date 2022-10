A Bologna il cinema abbassa la temperatura di 2 gradi: “Portate la coperta”

Il cinema abbassa la temperatura di due gradi: “Portatevi la coperta da casa”. A Bologna idea di Circuito cinema per sensibilizzare il pubblico su risparmio energetico e aumento dei costi

Al cinema con la propria coperta: per rivivere l’atmosfera di casa mentre si assiste al film sul grande schermo, ma anche perchè farà più freddo. E quindi è bene coprirsi di più. Succede a Bologna: in alcune sale cinematografiche “ci si potrà portare la propria coperta per stare al caldo e godersi la visione. L’idea nasce per sensibilizzare il pubblico sul tema del risparmio energetico e l’aumento dei costi. In queste giornate la temperatura dei locali sarà volutamente abbassata di due gradi rispetto al normale per aiutare l’ambiente”. E’ l’idea che è venuta a Circuito Cinema di Bologna che, con la riapertura del Rialto Studio (domani), vede il suo parco sale tornare al gran completo. Giovedì scorso, in coda alla Festa del Cinema, ha infatti riaperto i battenti il cinema Odeon, rinnovato e ora accessibile facilmente. E dunque la stagione riparte annoverando tra le novità anche l’iniziativa “A cinema come a casa” in cui, periodicamente, “ci si potrà portare la propria coperta per stare al caldo e godersi la visione su grande schermo”.

ECCO LE ALTRE NOVITÀ DI CIRCUITO CINEMA: DALLE SERATE HORROR AL BIGLIETTO SPEDITO AL LAVORO O A CASA

Circuito Cinema promette premiere e incontri con gli autori, le consolidate proiezioni in lingua originale che quest’anno raddoppiano da una a due la settimana (il martedì e la domenica), il ritorno al Cinema Odeon delle dirette dalla Royal Opera House “con la più grande stagione cinematografica di sempre”, ben 13 produzioni del Royal Ballet e della Royal Opera per un folto calendario da settembre a giugno 2023.

Con il cinema Odeon, poi, Bologna si aggiunge ai Satellite Venues del VRE Festival-Virtual Reality Experience, festival internazionale dedicato ai linguaggi digitali e alle tecnologie immersive che promuove Arti Digitali e Digital Creation che meglio rappresentano le nuove forme di espressione artistica e le diverse ibridazioni e prospettive. Il festival, alla sua quarta edizione, sarà phygital non solo a Roma, ma in istituzioni culturali e museali tra cui il cinema Odeon. Dal 7 al 9 ottobre negli spazi del Salotto del cinema Odeon ci sarà un’overview sulle opere più attuali e “inspiring” del panorama internazionale del mondo XR, con particolare attenzione a giovani talenti italiani.

Alle collaborazioni quest’anno si aggiungeranno appuntamenti off del Future Film Festival che torna nelle sale del cinema Odeon. In tema di rassegne al cinema Europa si farà “Buio”: da ottobre, ogni lunedì, otto film tra nuove proposte e titoli che hanno decretato il successo dei film horror, i più graditi dal pubblico giovane, negli ultimi anni. Novità e conferme anche per quanto riguarda la biglietteria: per festeggiare i 40 anni del cinema Odeon, Circuito Cinema Bologna propone la formula Early bird che permette di assicurarsi i prossimi 40 posti di cinema nelle sale. Iniziativa che si aggiunge agli abbonamenti tradizionali i cui prezzi restano congelati e le nuove formule fedeltà (da quest’anno anche CCB si dota della sua Fidelity Card). In più, nasce il servizio Cinexpress che permetterà di ricevere il proprio biglietto, abbonamento o qualsiasi altra soluzione direttamente sul luogo di lavoro o casa.