Ener2crowd organizza il primo evento europeo sulla finanza alternativa sostenibile

Primo evento europeo sulla finanza alternativa sostenibile: il GreenVesting Forum 2022 del 27 ottobre è il luogo fisico e virtuale dove finanza, pianeta e persone si incontrano

Arrivano gli stati generali della finanza alternativa sostenibile, convocati per la prima volta in Europa da Ener2Crowd.com —la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico— allo scopo di raggiungere —tra finanza, pianeta e persone— un “accordo” idoneo a risolvere la grave crisi climatica, favorendo la transizione energetica dei nostri territori.

L’appuntamento è per giovedì 27 ottobre 2022 a Milano, a partire dalle ore 17, presso la sede «Le Village» di Crédit Agricole, in corso di Porta Romana 6, ed è pensato come un momento di incontro tra i vari stakeholder che possono potenziare e beneficiare della transizione energetica sostenibile, grazie alla finanza alternativa green lanciata in Italia proprio dalla piattaforma Ener2Crowd.com.

«Imprenditori, manager, investitori, osservatori ed esperti del settore dell’energia e del fintech si confronteranno in una serie di panel che hanno lo scopo di avvicinare le persone alle imprese ed i capitali alle opportunità, creando e condividendo ricchezza economica, ambientale e sociale» spiega Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore di Ener2Crowd nonché chief analyst del GreenVesting Forum, il forum della finanza alternativa verde.

Vi sarà un panel introduttivo, guidato —insieme a Giorgio Mottironi— da Niccolò Sovico, che nel 2020 era già stato scelto da Forbes come uno dei 30 talenti globali under-30 dell’anno e che è ceo e co-fondatore della piattaforma.

«La fase introduttiva sarà dedicata proprio ad Ener2Crowd, che ha portato in Italia una piattaforma (ancora oggi l’unica) interamente ed esclusivamente dedicata alla finanza alternativa green. Si parlerà quindi dei nostri risultati: 7 mila utenti registrati che ci hanno già ad oggi fatto raccogliere oltre 10 milioni di euro per oltre 60 campagne chiuse con successo, portando ad un beneficio ambientale di oltre 12 mila tonnellate di CO2 evitate» spiega Niccolò Sovico.

Si parlerà poi della nuova APP di Ener2Crowd e delle successive implementazioni tecnologiche che permetteranno ad ogni persona di attivare un portafoglio di risparmio o di investimento sostenibile in modo ancora più semplice ed efficace.

L’evento proseguirà con un panel dedicato al dialogo con le società proponenti, in cui si svolgerà una sessione con i responsabili delle più importanti multinazionali che hanno scelto il crowdfunding come strada per coinvolgere le comunità locali in relazione allo sviluppo di grandi impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili.

Poi ancora vi sarà un panel dedicato al comitato etico, per parlare del suo ruolo, di come abbia contribuito allo sviluppo della piattaforma e di come continuerà a farlo nel futuro.

Quindi un panel dedicato all’educazione ed al lancio in anteprima del secondo episodio del format artistico-educativo “Notizie dal 2050”, la cui produzione è finanziata da Ener2Crowd.

Ed infine una sessione conclusiva dedicata alle domande degli investitori: i GreenVestor.

È prevista la presenza di circa 70 persone dal vivo ed il tutto sarà trasmesso in diretta sui canali digitali social di Ener2Crowd nonché su quelli del network di EcoFuturo. Ad ogni partecipante sarà riservato un kit di «gadget sostenibili Ener2Crowd» ed al termine, nel chiostro dell’edificio, si svolgerà un piacevole rinfresco realizzato con prodotti sostenibili a filiera corta.

«L’evento sarà a “bilancio emissioni zero”: calcoleremo gli impatti in CO2 equivalente legati alla presenza di ospiti, spostamenti, catering, prodotti e consumi energetici, e li bilanceremo attraverso i progetti di riforestazione ad impatto sociale in Italia ed in Sud America insieme al nostro partner ZeroCO2» assicura Giorgio Mottironi.

Ad avere già confermato la loro presenza i più importanti nomi del settore dell’energia e del fintech, includendo alti esponenti di aziende come EDP, Enel Green Power e Falck Renewables, nonché alti rappresentanti dell’Innotech Hub (The European House Ambrosetti) e dell’European Crowdfunding Network.

«Questo primo GreenVesting Forum sarà per noi un’occasione importantissima che ci permetterà di costruire una relazione vera e duratura con chi ha creduto nella nostra visione e nel modo in cui vogliamo costruirla, ovvero rendendo l’investire sostenibile un’opportunità ed uno strumento di progresso per tutti» commenta Niccolò Sovico.

«Sono le persone —aggiunge Giorgio Mottironi— i loro sogni, le loro speranze ed i loro bisogni il fulcro e l’energia più importante a sostegno della nostra missione quotidiana. Una finanza fatta da loro e per loro non può nascondersi dentro gli uffici o dietro uno schermo, deve assolutamente incontrarle ed ascoltarle, cercare un confronto ed elevare la loro esperienza. Siamo una comunità e vogliamo che la nostra identità sia condivisa e costruita tramite il dialogo con le persone che credono in noi».

In questo contesto, il progetto “Notizie dal 2050”, finanziato da Ener2Crowd, vuole enfatizzare attraverso una serie di video educativi la drammaticità di un futuro dominato dalle conseguenze del cambiamento climatico e della crisi ambientale. L’idea nasce da una collaborazione tra Margherita Caruso di Cultura in Tour e Rossella Guidotti, attrice teatrale che interpreta una serie di dialoghi con una sua versione nel 2050.

«Ener2Crowd è convinta dell’importanza di offrire un sostegno concreto e costante all’arte che da secoli rappresenta un pilastro del tessuto culturale italiano: il modo di comunicare che utilizza Rossella, poi, è fresco ed accattivante, per questo crediamo che questa possa essere la giusta strada per diffondere l’importanza di contribuire a ridurre il cambiamento climatico ed a supportare attivamente la sostenibilità —tutti insieme— destando l’attenzione di un pubblico sempre più ampio sulle tematiche che ci stanno a cuore» commenta Ana Laura Vassoler, marketing manager della piattaforma Ener2Crowd.com.

Per avere ulteriori informazioni o per registrarsi e confermare la propria presenza (i posti sono limitati, quindi bisogna prenotare per tempo) è possibile utilizzare il formulario alla url: https://greenvestingforum.it/greenvesting-forum-2022/