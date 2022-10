La Russa eletto Presidente del Senato ma scoppia il caso Forza Italia

Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia eletto presidente del Senato con 116 voti alla prima votazione e guiderà Palazzo Madama. Ma in Aula sono scintille tra Berlusconi e i meloniani

Prima seduta alla Camera e al Senato per la XIX legislatura. Oggi partono le votazioni per eleggere i presidenti dei due rami del Parlamento. Convocazione fissata alle ore 10 per i deputati, alle ore 10.30 per i senatori. Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato alla prima votazione: l’esponente di Fratelli d’Italia ha ricevuto 116 voti, superata la maggioranza assoluta necessaria per guidare Palazzo Madama.

14.04 – MELONI (PD): “SOCCORSO IN SENATO DA PARTE DELL’OPPOSIZIONE GRAVE”

“Mentre la maggioranza è partita divisa, una parte dell’opposizione ha fornito un soccorso decisivo per l’elezione di La Russa a presidente del Senato. Un comportamento grave e irresponsabile che deve essere denunciato con la massima forza”. Così su Twitter Marco Meloni, senatore del Partito democratico e coordinatore della segreteria Pd.

14.01 – LA RUSSA: “RINGRAZIO CHI MI HA VOTATO NON FACENDO PARTE CENTRODESTRA”

“Ringrazio quelli che mi hanno votato pur non facendo parte del centrodestra”. Il neo eletto presidente del Senato Ignazio La Russa lo dice nel suo primo discorso in Aula.

13.59 – SEGRE INVITA LA RUSSA AD ASSUMERE PRESIDENZA SENATO

“Invito il presidente neoeletto ad assumere la presidenza del Senato”. Con queste parole, e un mazzo di fiori bianchi, la presidente provvisoria Liliana Segre cede lo scranno a Ignazio La Russa.

13.56 – LICHERI (M5S): “NOI VOTATO LA RUSSA? NON SCHERZIAMO”

“Non siamo stati noi, assolutamente no, non scherziamo”. Ettore Licheri, senatore M5S già capogruppo, lo dice a chi gli chiede se per caso possano essere arrivati dalla loro parte i voti in più raccolti da Ignazio La Russa.

13.55 – GELMINI: “AL SENATO AZIONE HA VOTATO SCHEDA BIANCA”

“Noi abbiamo votato scheda bianca. Non abbiamo votato La Russa. Abbiamo fatto una riunione ieri sera e abbiamo deciso per questa linea”. Lo ha detto la senatrice di Azione, Mariastella Gelmini a proposito dell’elezione a presidente del Senato di Ignazio La Russa.

13.54 – DELLA VEDOVA (PIÙ EUROPA): “INCREDIBILE OPPOSIZIONE VOTI LA RUSSA”

“Maggioranza subito spaccata e in confusione totale. Incredibile che senatori di opposizione, si capirà quali, abbiano votato La Russa presidente del Senato”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova, eletto a Milano.

13.28 – IGNAZIO LA RUSSA PRESIDENTE DEL SENATO, SUPERATA SOGLIA 104 VOTI

Avendo superato il quorum di 104 voti Ignazio La Russa diventa il nuovo presidente del Senato. Il quorum è raggiunto con la maggioranza assoluta dei componenti (104) su 206 (200 senatori più i 6 senatori a vita). Ignazio La Russa ha avuto in tutto 116 voti. 65 le schede bianche, due voti per Liliana Segre e due per Roberto Calderoli. Al raggiungimento del quorum è scattato un applauso.

12.57 – PROSEGUE VOTAZIONE PER PRESIDENTE SENATO, RONZULLI ASSENTE

Licia Ronzulli, vicepresidente uscente dei senatori di Forza Italia, non ha votato. Anche il successivo senatore azzurro in ordine alfabetico, Roberto Rosso, risulta assente.

12.55 – AL SENATO CUCCHI ASSENTE, SUI SOCIAL SPIEGA: “HO IL COVID”

Ilaria Cucchi assente nel giorno dell’insediamento al Senato. “Gli imprevisti della vita. Essere eletti in Senato e non poter partecipare alla seduta di insediamento per via del Covid. Avrei voluto stringere la mano a Liliana Segre stamattina. Sarebbe stato per me il modo più bello di iniziare questa nuova avventura. Ma ci saranno presto altre occasioni. Cercherò di essere la vostra voce. Di tutti voi che mi avete supportata in questi anni, che mi avete dato fiducia. Di tutti voi che credete nell’importanza di difendere i diritti umani, sociali e civili. Sono onorata, emozionata e lavorerò con serietà e dedizione. Ci riuscirò perchè saprò che siete con me”. Lo scrive su Facebook la neo senatrice del Pd spiegando il motivo della sua assenza.

12.54 – FONTI FORZA ITALIA: “MELONI NON METTA VETI SU RONZULLI MINISTRA”

“Licia Ronzulli deve entrare al governo”. Fonti di Forza Italia interpellate dall’agenzia Dire chiariscono il senso del voto di protesta (prima non voto, poi Berlusconi) di Forza Italia al Senato sull’elezione del presidente di Palazzo Madama. “Giorgia Meloni non può mettere veti, Licia Ronzulli è una politica seria e affidabile”, spiegano.

12.44 – BERLUSCONI RISPONDE ALL’APPELLO E VOTA PER IL PRESIDENTE

Silvio Berlusconi vota per il presidente del Senato, entra accolto da un applauso e al braccio della senatrice Daniela Santanché. Uscendo dal catafalco, dopo un certo lasso di tempo, Berlusconi ha un momento di incertezza e inciampa, sorretto di nuovo da Santanché. Il presidente lascia infine l’Aula sempre con al suo fianco Santanché e un altro senatore. Berlusconi è stato accolto nell’Aula di Palazzo Madama dagli applausi dei senatori di Forza Italia.

12.23 – COLLOQUIO BERLUSCONI-SALVINI IN AULA AL SENATO

Colloquio tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini nell’aula del Senato mentre è in corso la prima chiama. È stato l’ex premier a cercare il segretario della Lega. I due hanno parlato fitto per un paio di minuti, poi si sono aggiunti Paolo Sisto e Gianfranco Micciché.

12.15 – GIORGETTI: “MOLINARI PRESIDENTE CAMERA? VEDIAMO ESITO SENATO “

“È importante capire l’esito del voto al Senato. Poi qui alla Camera va di conseguenza”, dice Giancarlo Giorgetti a Montecitorio, rispondendo a chi gli chiede se sarà Riccardo Molinari il candidato del centrodestra alla presidenza della Camera.

12.14 – CAMERA, NIENTE QUORUM AL PRIMO SCRUTINIO

Nella prima votazione per l’elezione del nuovo presidente della Camera non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti di Montecitorio. La quasi totalità dei deputati ha votato scheda bianca, come da indicazione dei diversi gruppi parlamentari. Nelle prossime due votazioni, alle 14 e poi alle 17, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

Al primo scrutinio hanno partecipato 391 deputati. Le schede bianche sono state 368, le nulle 10. Sei i voti dispersi. Hanno ottenuto, tra gli altri, 4 voti il deputato della Lega Riccardo Molinari, 3 il segretario dem Enrico Letta.

12.08 – SENATO, BERLUSCONI NON VOTA ALLA PRIMA CHIAMA

Silvio Berlusconi, e con lui Anna Maria Bernini che viene appena dopo nell’ordine alfabetico, non ha risposto alla prima chiama in corso al Senato per l’elezione del presidente.

12.05 – SENATO, AL VIA LA PRIMA CHIAMA PER ELEZIONE PRESIDENTE

Nell’Aula del Senato è iniziata la prima chiama, in ordine alfabetico, per l’elezione del presidente.

11.26 – CAMERA, INIZIA LA PRIMA CHIAMA. OGGI TRE VOTAZIONI

Al via prima chiama per appello nominale dei deputati per l’elezione del nuovo presidente della Camera. Oggi sono previste complessivamente tre votazioni. Una appena iniziata, la seconda alle 14 e la terza alle 17. L’eventuale quarto scrutinio è previsto nella giornata di domani.

COME SI ELEGGE LA PRESIDENZA DELLA CAMERA

A Montecitorio, per stabilire chi succederà a Roberto Fico nei primi due voti è richiesta la maggioranza dei due terzi dei deputati, nella terza invece la maggioranza dei due terzi dei voti contando anche le schede bianche. Dal quarto scrutinio in poi, basta la maggioranza assoluta (201). Si vota a scrutinio segreto.

COME SI ELEGGE LA PRESIDENZA DEL SENATO

Più semplice la situazione a Palazzo Madama: sin dal primo scrutinio, basta la maggioranza assoluta dei componenti (104 voti) per procedere all’elezione del successore di Elisabetta Casellati. Si vota a scrutinio segreto.