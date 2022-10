Britney Spears nuda su Instagram: le foto scandalo fanno discutere

Britney Spears, in vacanza alle Hawaii con il marito Sam Asghari, dà scandalo su Instagram: le foto del nudo integrale fanno discutere

Britney Spears si mette – letteralmente – a nudo per i suoi quasi 42 milioni di follower su Instagram. L’ex principessa del pop, per citare uno dei suoi più grandi successi, l’ha fatto ancora una volta: la 40enne cantante finisce di nuovo nel vortice delle polemiche. Stavolta non c’entra la lunghissima battaglia giudiziaria contro il padre, che alla fine ha dovuto rinunciare alla tutela legale su Britney.

A fare discutere, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), sono le foto pubblicate dalla cantante alle Hawaii, dove si trova in vacanza in compagnia del marito Sam Asghari. Gli scatti pubblicati su Instagram non lasciano nessuno spazio all’immaginazione: Britney mette in mostra il suo corpo, utilizzando lo stratagemma delle emoji a forma di cuore sulle parti intime per evitare la censura del social network. E infatti le foto non sono state oscurate da Instagram, anzi hanno raccolto quasi un milione e mezzo di like nonché più di 65mila commenti. Molti dei quali scandalizzati e polemici.