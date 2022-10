Su Rai 5 stasera “Le isole scozzesi con Ben Fogle”

Un pellegrinaggio molto personale nella serie in quattro puntate “Le isole scozzesi con Ben Fogle”, in onda in prima serata su Rai 5

Il giornalista, scrittore e “avventuriero” inglese Ben Fogle intraprende un pellegrinaggio molto personale nella serie in quattro puntate “Le isole scozzesi con Ben Fogle”, che Rai Cultura propone da domenica 9 ottobre alle 21.15 su Rai 5. Fogle salpa dalle magiche Ebridi Esterne verso le selvagge Isole Shetland e nelle Ebridi interne visita l’isola di Iona (nome con cui ha chiamato anche sua figlia) e scopre come l’eredità del santo celtico ispirI le persone. Esplora, poi, le rovine di un tempio di 1300 anni fa e trascorre del tempo da solo in contemplazione.

In The Northern Outer Hebrides torna a Taransay, l’isola su cui ha vissuto per un anno per uno show televisivo 20 anni fa; apprende la santità del sabato da gente del posto che ha un forte senso della propria fede; e incontra un musulmano il cui trasferimento all’isola di Harris 20 anni fa lo ha avvicinato a Dio. Nelle Ebridi Esterne meridionali incontra la profondità del sentimento che i cattolici locali hanno ancora per un prete morto più di 100 anni fa; e scopre come il suo maglione da pescatore Gansey lavorato a mano sia ispirato dalla vita pericolosa su queste isole. Sulle Shetland Ben incontra un pagano, una suora che vive una remota vita monastica, e una coppia che è diventata cristiana quando si è trasferita lì dopo aver vissuto da hippy.

E, seguendo le orme dei santi celtici e dei predoni vichinghi, Ben incontra personaggi locali con storie straordinarie per scoprire come questi paesaggi antichi nutrono valori e credenze forti quanto i venti che li soffiano.