GF Vip: Marco Bellavia potrebbe rientrare nella casa

Marco Bellavia potrebbe rientrare nella casa del Grande Fratello Vip: l’ex conduttore di programmi per bambini è uscito in seguito alla confessione di soffrire di problemi psicologici

Colpo di scena: dopo la breve permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, le tensioni con gli altri inquilini, la decisione di abbandonare il programma e le polemiche che si sono scatenate, Marco Bellavia potrebbe varcare nuovamente la porta rossa. I rumour si fanno sempre più insistenti, lui fa sapere che si sente bene e dal suo entourage l’ipotesi non viene esclusa.

LEGGI ANCHE: Bullismo al Gf Vip, i concorrenti rischiano il carcere: presentata una denuncia

LE IPOTESI SUL RITORNO DI MARCO BELLAVIA AL GF VIP

Non è ancora chiaro se l’ex conduttore di programmi per bambini tornerebbe per un confronto temporaneo con gli altri inquilini (dallo studio di Alfonso Signorini o direttamente dentro la casa) o per rientrare a tutti gli effetti nella gara.

LEGGI ANCHE: Sara Manfuso lascia la casa del Gf Vip: “È la cosa giusta”

LE PAROLE DI BELLAVIA SUI SOCIAL

Intanto, Bellavia è tornato attivo sui social: da quando è uscito dal Gf Vip, è tornato più volte sul tema dei suoi problemi psicologici e sulla mancata empatia riscontrata dai compagni di (breve) viaggio. “Educazione, lealtà, condivisione, lealtà. In cambio di…?”, ha scritto in un post Instagram. E poi in alcune storie è apparso insieme al figlio Filippo, che aveva espresso pubblicamente la sua vicinanza al padre nei giorni caldi del ‘caso Bellavia’.