“Ti racconto tuo padre” di Gangemi trionfa in Canada

“Ti racconto tuo padre” del pluripremiato regista italiano Daniele Gangemi ha ricevuto il premio “Best Documentary (Under 40 min)” in Canada

Continua l’enstusiasmante ed irrefrenabile viaggio dell’emozionante doccumentario dal titolo “Ti racconto tuo padre” del pluripremiato regista italiano Daniele Gangemi, con Fabrizio Bracconeri come protagonista, il suono di Carmelo Sfogliano, le musiche originali composte da Salvo Bruno Dub e prodotto da Claudio Bucci per Toed Film, in collanborazione con lo storico Studio Gazzoli.

L’opera di Gangemi, dopo aver viaggiato per il mondo gareggiando in compentizione al Montelupo Fiorentino International Independent Film Festival, dove si è anche aggiudicato il titolo di “Best Documentary”, l’European Film Festival INTEGRATION YOU and ME di Koszalin in Polonia, il New York True Venture Film Festival, il Bengaluru International Short Film Festivaldi in India, l’Ortigia Film Festival, il Busan New Wave Short Film Festival di Pusa in Corea del Sud ed il Korea International Short Film Festival di Seul ha ricevuto il premio “Best Documentary (Under 40 min)” all’International Motion Picture Awards di Brooklin, in Ontario, Canada.

L’opera affronta con mano discreta ed elegante la vita di Bracconeri ed il confronto struggente col figlio Emanuele, gravemente autistico.