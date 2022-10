La Società Agricola Montecoppe presenta il Parmigiano Reggiano di qualità superiore che conquista il palato di raffinati intenditori

La Società Agricola Montecoppe opera all’interno del Parco Regionale dei Boschi di Carrega, un’oasi naturale a pochi km dalla città di Parma. Esempio di filiera corta e sostenibile, l’azienda casearia produce Parmigiano Reggiano DOP utilizzando esclusivamente il latte delle proprie bovine. Protagonista delle nostre tavole, il Parmigiano Reggiano è il Re di tutti i formaggi e racchiude nel suo sapore intenso, granuloso e friabile tutto il sole di questo straordinario territorio pianeggiante e collinare.

L’azienda, di cui l’antico Caseificio è parte, è un perfetto esempio di filiera corta e sostenibile, nel senso che foraggio, latte e formaggio vengono prodotti e trasformati all’interno della medesima realtà agricola, garantendo massimo controllo degli standard qualitativi e tracciabilità.

La qualità superiore del Parmigiano Reggiano DOP Montecoppe comincia nei campi dove si coltivano essenze foraggere per l’allevamento di proprietà: il fieno, ricco di erbe spontanee tipiche di quest’area naturalistica protetta, conferisce al latte e successivamente al formaggio una sapidità aromatica particolare. Una lavorazione tradizionale e la presenza di favorevoli condizioni naturali danno vita a un prodotto straordinario: odore e aroma caratteristico, sapore intenso e persistente.

Offrire un prodotto di qualità eccellente è un impegno quotidiano da perseguire per assicurare tracciabilità e sicurezza, dalle foraggere sino al punto vendita. Nel rispetto della tradizione, del territorio e degli animali. Tutta la ricchezza e il patrimonio microbiologico di questo territorio viene trasferito Parmigiano, frutto di una lavorazione a latti uniti di vacche Frisona Italiana e Bruna Alpina frutto che consente di ottenere un prodotto straordinario dall’aroma unico e dalla consistenza perfetta, ricco di calco e fosforo, dolce, aromatico e con un’ottima predisposizione alle lunghe stagionature.

Testimone consapevole del profondo valore della cultura culinaria emiliana, Montecoppe propone una selezione di prodotti in grado di conquistare il gusto di raffinati intenditori

Sulle nostre tavole il 18 /24/30 mesi, ma possiamo trovare anche stagionature più lunghe …per veri amatori!

Il Parmigiano Reggiano Montecoppe stagionato 18 mesi presenta una base lattica piuttosto accentuata, accompagnata da note vegetali quali erba, verdura lessa e a volte fiori e frutta, risultando dolce e acido allo stesso tempo.

Il Parmigiano Reggiano Montecoppe stagionato 22-24 mesi ha raggiunto l’età ottimale per essere degustato ed esprimere al naso e al palato una ricchezza di odori e aromi in perfetto equilibrio e armonia. La famiglia del lattico si arricchisce e accanto al latte e al burro si possono apprezzare note di burro fuso o di crosta, per effetto della lunga stagionatura. La frutta fresca e gli agrumi fanno la loro comparsa accanto a note di frutta secca e spezie. Il sapore evolve in un equilibrio di dolce saporito e il formaggio si presenta perfettamente solubile e friabile al tempo stesso.

Il Parmigiano Reggiano Montecoppe stagionato 30 mesi è considerato “stravecchio”, risultando quindi più friabile e granuloso. Il sapore è più deciso e le note di spezie e di frutta secca risultano decisamente predominanti ma il formaggio conserva la caratteristica “dolcezza”. Non presenta alcuna sensazione di acidulo o piccante nel retrogusto. Perfetto in abbinamento con un bicchiere di Franciacorta e Confettura di cipolle.

Il Parmigiano Reggiano Montecoppe stagionato 42 mesi è un formaggio da meditazione; il colore è ambrato tendente al bruno e i cristalli di tirosina sono sempre più visibili e percettibili al palato; i fenomeni di maturazione conferiscono una struttura minutamente granulosa e mineralizzata. Il sapore risulta estremamente complesso, inusuale per il Parmigiano Reggiano: castagna, mandorla, caramello, lo speziato e il tostato diventano predominanti. Perfetto accompagnato da Vini passiti e da un buon Barolo DOCG e gustato con una Gelatina di Aceto Balsamico.

IL SEGRETO DELLA QUALITÀ

Il rispetto è la strategia adottata dall’Azienda Agricola Casearia Montecoppe per produrre un Parmigiano Reggiano DOP di qualità superiore.

La sostenibilità ambientale: Inserita all’interno del Parco Regionale dei Boschi di Carrega, Montecoppe tutela questo luogo attraverso la promozione di pratiche agricole rispettose della fauna e della vegetazione circostante.

Montecoppe è sensibile alle tematiche del rispetto ambientale e del risparmio energetico, a questo proposito ha deciso di fare la propria parte nella prospettiva di un futuro sempre più green puntando su 4 grandi scommesse:

• 12 tonnellate di CO2 all’anno risparmiate grazie ai pannelli fotovoltaici che consentono di autoprodurre circa 20.000 kWh di energia elettrica pulita

• 9 tonnellate di CO2 all’anno risparmiate grazie al proprio impianto solare termico che consente di autoprodurre circa 50.000 kWh di energia termica pulita

• Tutta la carta da noi utilizzata è rigorosamente riciclata

• L’irrigazione dei campi utilizzati per foraggio delle nostre vacche proviene dall’acqua piovana raccolta all’interno del nostro prezioso lago artificiale!

Tutto questo impegno ha lo scopo quindi di autoprodurre fino a 70.000 kWh di energia pulita ogni anno!

Benessere animale: Ogni giorno il latte viene raccolto due volte (al mattino e al pomeriggio) personalmente dai propri allevatori, per avere il massimo controllo e la massima tracciabilità. Le 580 bovine vengono allevate secondo uno standard rigoroso di protezione e di rispetto. Viene infatti garantito un ambiente pulito, spazioso e confortevole senza nessun tipo di maltrattamento e con un utilizzo prudente di farmaci e antibiotici. La stalla è strutturata in modo da consentire un’alimentazione e una quantità d’acqua sempre disponibile.

Rispetto per la tradizione: Tramandata dalle generazioni di genti che in queste terre hanno vissuto affinando un’arte del tutto unica. Così, nell’Azienda Agricola Casearia Montecoppe, il Parmigiano Reggiano si fa in un solo modo: secondo l’antica tradizione artigianale.

CASEIFICIO MONTECOPPE

via Montecoppe (sotto), 19/4 – 43044 Collecchio (PR)

Tel. +39 0521 805942

Tel/Fax +39 0521 302040

E-mail: info@montecoppe.it

www.montecoppe.it