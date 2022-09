Con fiori e petali commestibili disidratati più gusto e colore alla cucina

Roma Fine Foods ha lanciato i Fiori e Petali Commestibili Disidratati: un vero must-have per gli Chef e gli appassionati di cucina. Delicati, colorati, morbidi e gustosi

Fino a pochi anni fa, se qualcuno ci avesse detto che avremmo inserito nei nostri piatti fiori, alghe, colori e simili, avremmo pensato fosse fantascienza. Invece oggi si tratta di una vera necessità per tutti gli Chef e per coloro che desiderano stupire con la propria cucina. Assaporiamo prima di tutto con gli occhi, e non possiamo evitare che sia così.

Molto spesso Fiori e Petali commestibili vengono utilizzati freschi, con notevoli problematiche sia di shelf life (freschi, si mantengono circa 1/2 giorni) che di HCCP, poichè possono contaminare i piatti e rovinare l’intera preparazione.

Roma Fine Foods, che da trentanni fornisce i migliori distributori della ristorazione, ha lanciato in occasione del recente Cibus 2022 i Fiori e i Petali Commestibili Disidratati.

Tramite un lento processo di disidratazione a freddo, questi fiori sono sicuri, totalmente privi di infestanti e pesticidi e hanno una shelf life di circa 12 mesi! Ma non solo: i loro colori sono vividi e possono essere utilizzati sia come decorazione che come ingrediente. Il loro delicato sapore simile a verdura permette di utilizzarli sia con preparazioni dolci che salate.

Cosa altro dire? Non ti resta che provarli e farci sapere cosa ne pensi