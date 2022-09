A Reggio Emilia inaugura l’opera di Joan Fontcuberta

A Reggio Emilia sarà inaugurata Curiosa Meravigliosa, l’opera d’arte pubblica permanente realizzata dall’artista catalano Joan Fontcuberta

L’attesa è finita. Venerdì 30 settembre dalle 18.30 alle 23.00 a Reggio Emilia, dopo una lunga e complessa gestazione, sarà inaugurata Curiosa Meravigliosa, l’opera d’arte pubblica permanente realizzata dall’artista catalano Joan Fontcuberta per Palazzo dei Musei.

Un evento di grande rilievo culturale che oltre alla presenza delle autorità cittadine e dell’artista, includerà musica live, videoproiezioni, laboratori, visite guidate e set fotografici.

Artista, docente, saggista, curatore e scrittore, attento osservatore della realtà contemporanea, Fontcuberta affronta con i suoi progetti il ruolo delle immagini nel nostro tempo, il concetto di smaterializzazione dell’immagine, la riformulazione della nozione di autore. Nell’era della seconda rivoluzione digitale tutti sono produttori e consumatori di immagini, realizzate attraverso strumenti sempre più democratici che formattano le nostre coscienze, le relazioni personali, la vita quotidiana, l’economia, e tanto altro.

Curiosa Meravigliosa nasce grazie ad un processo partecipativo in cui i cittadini sono stati chiamati dal Comune di Reggio Emilia e da Fotografia Europea ad inviare una o più fotografie sui temi della curiosità e della meraviglia fondanti delle collezioni museali. La chiamata ha registrato una adesione straordinaria che testimonia l’attenzione dei reggiani e delle reggiane per la cultura e il rapporto unico che unisce cittadini e città, ma anche l’apertura nei confronti del patrimonio artistico, dei diritti di tutti e tutte, il legame con la natura, la famiglia, i propri animali domestici, la voglia di stare insieme, di conoscere e viaggiare.

Una selezione dei 12mila scatti raccolti sono stati ricomposti assieme a fotografie degli oggetti presenti nelle collezioni dei musei, in un’unica grande immagine ottenuta grazie a un software di elaborazione digitale che raffigura un grande pavone. Il soggetto scelto da Fontcuberta attinge alle collezioni zoologiche del museo che conosce molto bene e a cui ha dedicato importanti lavori.

Per realizzare l’opera, in ceramica, di ben sedici metri di altezza, fondamentale è stato il supporto di Marazzi, il famoso marchio fondato nel 1935 a Sassuolo, presente in più di centoquaranta Paesi, simbolo del miglior made in Italy nel settore delle piastrelle di ceramica per l’arredamento e il design.

Curiosa Meravigliosa, monumentale per impatto architettonico e per innovatività della proposta artistica e culturale, si compone di ben 30 lastre di 120×240 cm. in gres porcellanato foto-impresse che integrano l’architettura esistente e completano l’intervento di riqualificazione della piccola piazza a fianco del museo per riportare questo luogo al pieno utilizzo comune e per garantire un “nuovo” punto di incontro, cominciando dall’arte, attraverso un’azione di coinvolgimento attivo della comunità.

L’iniziativa vede inoltre il contributo Art Bonus di Iren SpA.

Il programma della serata su www.musei.re.it

facebook e instagram @museicivicire @curiosameravigliosa