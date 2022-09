Guai per Shakira: è accusata di frode fiscale in Spagna

Shakira accusata di frode fiscale: avrebbe evaso il fisco spagnolo per 14,5 milioni di euro. Per la star una giudice spagnola avrebbe richiesto una pena di 8 anni e due mesi

Quattordici milioni e mezzo di euro. È la cifra che Shakira avrebbe evaso al fisco spagnolo nel periodo 2012-2014, quando cioè la sua residenza era a Barcellona. A stabilirlo, un giudice spagnolo che ha rinviato a giudizio la cantante colombiana, accusata di frode fiscale. Secondo i media spagnoli, la pena richiesta dal giudice per Shakira sarebbe di 8 anni e due mesi a cui va aggiunta una multa di 23, 8 milioni di euro.

Sulla vicenda, Shakira si è espressa durante l’intervista esclusiva rilasciata ad Elle, la prima dopo la separazione dal compagno Gerard Piqué. Oltre a raccontare della fine della storia con il difensore del Barça, la cantante ha detto la sua sull’accusa di frode: “Prima di tutto, in quel periodo non passavo affatto 183 giorni all’anno in Spagna. Ero presa con i miei impegni professionali in giro per il mondo. In secondo luogo, ho pagato tutto ciò che sostenevano che dovessi pagare, anche prima che intentassero una causa”, ha detto l’artista. Spiegando inoltre, che era in totale buona fede perché “sono stata consigliata da una delle quattro più grandi società specializzate nel settore fiscale al mondo, PricewaterhouseCoopers, quindi ero sicura di fare le cose in modo corretto e trasparente sin dal primo giorno”.