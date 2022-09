Nike e Gucci fanno affari d’oro con gli NFT

I token non fungibili offrono ai grandi brand nuovi modi di interagire con i consumatori: gli NFT di Nike hanno generato entrate per 185,3 milioni di dollari

I token non fungibili (NFT) hanno permesso ad alcuni dei brand più iconici al mondo di incassare centinaia di milioni di dollari in entrate aggiuntive, evidenziando l’interesse dei consumatori per gli oggetti da collezione digitali.

Marchi leader tra cui Nike, Gucci, Dolce & Gabbana, Adidas e Tiffany hanno accumulato un totale di 260 milioni di dollari tramite la vendita di NFT, secondo i dati di Dune Analytics riportati da NFTGators. In particolare, gli NFT di Nike hanno generato entrate per 185,3 milioni di dollari, con volumi nei mercati secondari che si avvicinano a 1,3 miliardi di dollari.

Dolce & Gabbana ha generato entrate per 25,6 milioni di dollari. Tiffany – il cui token NFTiff, che consente ai possessori di CryptoPunk di coniare ciondoli personalizzati, è stato lanciato soltanto di recente – ha accumulato 12,6 milioni di dollari. Infine, le entrate totali derivanti da NFT per Gucci e Adidas sono state rispettivamente di 11,6 e 10,9 milioni di dollari.

La popolarità degli NFT è esplosa nel 2021, con collezioni come Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks che hanno generato entrate per svariati miliardi di dollari. L’hype per gli oggetti da collezione digitali ha persino attirato l’interesse dei grandi brand, che hanno iniziato a sperimentare con questa tecnologia per migliorare l’interazione con i clienti. Sebbene negli ultimi mesi la mania degli NFT sia scemata, questa tecnologia potrebbe lasciare un segno indelebile. Aziende come Nike e Adidas hanno in programma di portare le loro ambizioni NFT nel metaverso, estendendo l’ubiquità dei loro brand ai mondi virtuali.

Investitori e tecnologi ritengono che il futuro degli NFT sarà radioso. Secondo un recente sondaggio di CoinGecko, molti stimano che il mercato delle NFT potrebbe raggiungere un valore di oltre 800 milioni di dollari già entro i prossimi due anni.