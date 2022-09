“Il talento di Mr. Crocodile”: Luigi Strangis doppia Lyle

Luigi Strangis sbarca al cinema come doppiatore: il cantautore ha prestato la voce a Lyle, il protagonista de “Il talento di Mr. Crocodile”, sugli schermi italiani dal 27 ottobre

Luigi Strangis non si ferma alla musica. Il cantautore, vincitore di Amici 2022, sbarca al cinema. Per lui un ruolo come doppiatore. Il ragazzo ha, infatti, prestato la voce a Lyle, il protagonista de “Il talento di Mr. Crocodile”, sugli schermi italiani dal 27 ottobre.

Il film

Tratto dalla serie di libri best-seller di Bernard Waber, “Il talento di Mr. Crocodile” è un live-action per tutta la famiglia che racconta la storia del coccodrillo Lyle e le sue avventure insieme alla famiglia Primm.

Diretto e prodotto da Will Speck e Josh Gordon, scritto da Will Davies, vede nel cast Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman. Il film contiene canzoni originali interpretate da Shawn Mendes e scritte dagli autori di The Greatest Showman, Benj Pasek e Justin Paul.

La trama

Quando la famiglia Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l’esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps (Brett Gelman), i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti (Javier Bardem), per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c’è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande.