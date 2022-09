Allevare galline può aiutare il corpo e il portafoglio

Se si ha a disposizione un piccolo appezzamento di terra, allevare galline può essere un’attività lucrativa che ti permetterà di crearti un lavoro autonomo

Che quello attuale sia uno dei periodi più difficili della storia moderna, ormai è chiaro a molti. Ma i nostri nonni ci hanno insegnato che esiste sempre una porta aperta. E noi oggi abbiamo imparato che se il lavoro non lo trovi, te lo puoi sempre creare. Anche partendo da zero. E se le galline potessero aiutare a crearsi un lavoro?

Perché allevare galline?

Se hai un minimo appezzamento di terra, allevare le galline ti può portare numerosi benefici. Non hai la terra o vivi in città? Non importa. Per 50€ al mese puoi affittare un terreno sui 500mq che che può essere più che sufficiente per iniziare l’allevamento. Ma che vantaggi puoi avere?

Vantaggi dell’allevare galline

Le galline ti riforniscono di uova fresche tutti i giorni ma non solo. Ad esempio se hai una ventina di galline e uno o due galli puoi tranquillamente arrivare a 100 uova a settimana. Mangerai le uova puù buone della tua vita. Ma non solo. Non riuscirai a mangiare tante uova, per cui puoi venderle come uova da mangiare sui 3€ la dozzina. O anche come uova da incubare (se hai i galli) a 3€ l’una. Puoi mangiare carne priva di conservanti e altre schifezze.

Il mercatino

Richiedendo gratuitamente un semplice codice stalla alla tua ASL di zona, sei autorizzato a partecipare ai mercatini della domenica dove potrai vendere i tuoi prodotti. Puoi incubare le uova e vendere i pulcini che nasceranno. Insomma i campi di benefici sono tantissimi. Ma se non l’hai mai fatto, come allevare le galline?

Imparare ad allevare

Allevare galline non è molto complicato. Ma bisogna conoscere alcuni dettagli che ti aiuteranno ad ottenere il massimo del tuo allevamento, preservando la salute ed il benessere dei tuoi animali. Il mondo dell’allevamento degli avicoli è molto vasto. Ci sono sempre dei nuovi concetti da imparare ma lo sforzo vale la pena. Con un po di sacrifici e una buona dose di pazienza, con i consigli giusti, puoi crearti il tuo lavoro. Se vuoi approfondire, visita il nostro blog.

FONTE: