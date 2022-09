Naspi: ecco quanto si prende con uno stipendio di 900 euro

Avevi uno stipendio di 900 euro e vuoi sapere quanto sarà la tua disoccupazione o Naspi? Con il DL n. 22/2015 sono state introdotte nuove misure per l’assegnazione dell’indennità

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), non solo ha così sostituito le precedenti indennità ASpI e MiniASpI, ma ha stabilito anche nuovi criteri per la determinazione della somma spettante calcolata in base allo stipendio percepito negli ultimi 4 anni di lavoro. Se ne deduce che l’indennità non è uguale per tutti, ma varia in base ad una serie di fattori, per capire i quali è necessario operare un semplice calcolo.

Come si calcola l’importo della NASpI

Per calcolare quanto spetta di disoccupazione si può procedere effettuando un calcolo facile. Per prima cosa bisogna sommare gli stipendi degli ultimi quattro anni, facendo riferimento solo a quelli dai quali siano stati detratti i contributi previdenziali versati all’Inps.

Il risultato di questa somma va poi diviso per il numero di settimane contributive; il totale va poi moltiplicato per 4,33, ossia il valore delle settimane mensili secondo l’Inps.

Importo NASpI con stipendio da 900 euro

Giunti a questo punto, se il risultato ottenuto con il calcolo illustrato nel paragrafo precedente è inferiore o pari a 1250,87 euro (soglia limite fissata per il 2022) la NASpI sarà pari al 75% della retribuzione media mensile; se superiore, invece, a quel 75% va aggiunto un ulteriore 25%, a condizione che si superi il tetto massimo del 1360,77€ stabilito per legge.

Da gennaio 2022, l’importo della prestazione subirà una riduzione pari al 3% a partire dal 1° giorno del 6° mese di erogazione (tenendo a mente che la NASpI può essere corrisposta fino ad un massimo di 24 mensilità). Nel caso, tuttavia, in cui un avente diritto abbia 55 anni al momento della presentazione della domanda, la riduzione si applica a partire dall’ottavo mese.

Fatta questa precisazione, non resta che vedere quanto andrà a prendere un beneficiario che, prima del licenziamento, percepiva una stipendio di 900 euro.

Considerando che difficilmente possa essere superata la soglia limite fissata dall’Inps di 1250,87 euro, l’importo medio della NASpI spettante sarà pari al 75% di 900 e dunque 675 euro.