“Una biblioteca in ogni scuola”: vince la Capponi di Milano

BiRBA annuncia il vincitore del Concorso “Una biblioteca in ogni scuola” 2022: a ricevere il premio sarà la scuola primaria “Gino Capponi” di Milano

È “Capponi Biblioteca Aperta” il progetto della scuola primaria “Gino Capponi” di Milano a vincere la quinta edizione del Concorso “Una biblioteca in ogni scuola”, promosso dall’associazione di promozione sociale BiRBA, che premia, di anno in anno, un progetto di realizzazione o di sviluppo di una biblioteca scolastica gestita da volontari, dando la precedenza a coloro che prevedano di realizzare o sviluppare biblioteche in strutture scolastiche e in zone dove sono scarse le risorse destinate alla educazione alla lettura.

Il progetto scelto, presentato dal comitato genitori in collaborazione con la dirigenza scolastica, mira a valorizzare un rapporto di aggregazione sociale coinvolgendo anche singoli cittadini e associazioni. La biblioteca, dunque, come luogo di dibattito ad ampio spettro, andando al di là del tema dei libri e aprendosi al territorio, trasformandosi così in un vero e proprio punto di riferimento per il quartiere. Un chiaro esempio di come la scuola può̀ prendersi cura del territorio così come il territorio della sua scuola.

«Dopo un lungo e appassionato confronto – afferma la presidente Alessandra Comparozzi – i soci BiRBA hanno deciso all’unanimità di premiare lo sviluppo della nascente biblioteca scolastica “Gino Capponi”, nella periferia di Milano, gestita da un attivo e propositivo comitato di genitori in collaborazione con dirigenza, insegnanti, cittadini e associazioni del territorio. Il progetto, che ha tra le sue finalità quella di favorire la pratica della lettura a scuola come atto quotidiano (abitudine che Birba ritiene fondamentale per educare i più piccoli alla lettura), prevede che la biblioteca diventi un centro aggregativo per l’intero quartiere, un modello culturale e sociale di riferimento per la città. La biblioteca, che si trova in una zona con forti carenze culturali soprattutto per i bambini e i ragazzi, sarà infatti attiva e fruibile anche in orario extra scolastico».

In premio 1000 € in libri e la consulenza gratuita di BiRBA che metterà a disposizione degli ideatori del progetto la propria esperienza maturata in quasi venti anni di attività. Il concorso è stato indetto all’interno di “Birba chi legge” Festa delle Storie per bambini e ragazzi che quest’anno prenderà il via ad Assisi dal 9 all’11 settembre. La premiazione si terrà alla Sala degli Emblemi il giorno conclusivo del Festival.

I progetti vincitori, dal 2018 ad oggi, sono consultabili nel sito.

Tutto il programma del Festival sarà consultabile online a partire dal prossimo 10 agosto.

Sito ufficiale www.birbachilegge.it