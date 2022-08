Tornano le diretta al cinema della Royal Opera House

Le dirette al cinema della Royal Opera House tornano da settembre nelle sale italiane: ecco tutte le informazioni sugli spettacoli in cartellone

La Royal Opera House è lieta di annunciare la sua più grande stagione cinematografica di sempre. Nel biennio 2022/23, ben 13 produzioni del Royal Ballet e della Royal Opera saranno trasmesse in più di 1.300 cinema in tutto il mondo.

La Stagione cinematografica si aprirà a settembre con la struggente opera di Puccini Madama Butterfly. Il mese successivo, gli spettatori potranno unirsi al Royal Ballet per la serata di apertura di Mayerling di Kenneth MacMillan, sperimentare la nuovissima produzione di Aida di Robert Carsen, diretta da Antonio Pappano, e assistere a La Bohème con un cast eccezionale che comprende Juan Diego Flórez e Danielle de Niese. La serata di apertura di The Royal Ballet: A Diamond Celebration – che comprende Diamonds di George Balanchine, la prima rappresentazione della Compagnia di For Four di Christopher Wheeldon e tre prime mondiali – sarà trasmessa in diretta a novembre; a dicembre, Lo Schiaccianoci ci porterà sulla neve con magiche scenografie e le danze eseguite nell’onirico Regno dei Dolci.

Il 2023 si aprirà con la proiezione di Come l’acqua per il cioccolato, un balletto di Christopher Wheeldon presentato in anteprima e ispirato all’omonimo romanzo messicano di Laura Esquivel. Seguiranno le dirette de Il barbiere di Siviglia, Turandot e della nuova produzione del Royal Ballet di Cenerentola di Frederick Ashton, ridisegnata da un team creativo di livello mondiale che comprende lo scenografo Tom Pye, la costumista premio Oscar Alexandra Byrne, il lighting designer David Finn, il video designer Finn Ross e il consulente di magia Chris Fisher. Ad aprile e maggio il pubblico potrà assistere a Le nozze di Figaro di Mozart e a La bella addormentata del Royal Ballet; infine, a giugno, la Stagione cinematografica si chiuderà con Il trovatore, una produzione inedita che riporterà al Covent Garden la regista premio Olivier Adele Thomas dopo il successo di Bajazet (2022) e Berenice (2019).

Sin dal 2008 il programma cinematografico della Royal Opera House ha offerto al pubblico di tutto il mondo le sue straordinarie produzioni del teatro. Le dirette offrono agli spettatori il miglior posto in sala e includono esclusivi filmati dietro le quinte, interviste e approfondimenti.

La stagione cinematografica si aggiunge a un’incredibile serie di spettacoli, eventi e attività previste dalla Royal Opera House per il 2022/23. Oltre 40 produzioni, interpretate da un’incredibile rosa di star internazionali e create in collaborazione con compagnie internazionali, saranno rappresentate sui suoi palcoscenici. Più di 200 eventi e attività si svolgeranno nell’iconica sede di Covent Garden, mentre i programmi di sensibilizzazione raggiungeranno oltre 27.000 bambini in tutto il Regno Unito.

La stagione della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital (elenco a breve su nexodigital.it) in collaborazione con MYmovies.it.