“Screen in Green”: la premiazione alla Mostra del Cinema di Venezia

“SCREEN IN GREEN”, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia la proclamazione dei vincitori del concorso del Ministero della Transizione Ecologica

Si sono concluse le selezioni dei vincitori per le tre categorie di Screen in Green, il concorso per giovani (under 30) writers di cortometraggi, soggetti per serialità televisive e lungometraggi, realizzato dal Mite con Sardegna Film Commission, Premio Solinas e Green Cross.

Un percorso lungo che ha portato centinaia di giovani sceneggiatori a cimentarsi con le tematiche green. Non è stato semplice selezionare i vincitori dato l’alto livello delle opere pervenute. La giuria è stata composta da professionisti del settore che hanno lavorato con grande dedizione: Claudio Bonivento (Produttore e Regista), Alessandro Corsetti (Produttore Rai Fiction), Salvatore De Mola (Sceneggiatore), Graziano Diana (Regista e Sceneggiatore), Leonardo Ferrara (Responsabile Serialità 4, Rai Fiction, offerta Piattaforma Digitale), Annamaria Granatello (Direttrice Premio Solinas), Laura Luchetti (Regista e Sceneggiatrice), Emanuele Marchesi (Head of Development Sky Studios Italia), Erica Negri (Head of Commissioning Sky Studios Italia), Sonia Rovai (Senior Director Scripted Production – Sky Studios Italia), Roberto Scarpetti (Sceneggiatore e Drammaturgo), Cecilia Valmarana (RAI, Vice Direttrice Programmi ed Eventi Cinematografici Cultura ed Educational).

L’annuncio dei vincitori avverrà a settembre, in occasione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di di Venezia e la premiazione a fine settembre al Premio Solinas, a La Maddalena.