Madonna in Sicilia per il compleanno: party esclusivo a Noto

La pop star americana Madonna oggi compie 64 anni: celebrerà il compleanno con un party esclusivo nel Palazzo Castelluccio di Noto

Tanti auguri a Madonna. La regina del pop oggi, 16 agosto, compie 64 anni ed è pronta a festeggiare in grande stile. Dopo la Puglia, nel 2021, quest’anno la location del party esclusivo sarà a Noto, in Sicilia, e per la precisione Palazzo Castelluccio, uno dei edifici nobiliari più importanti della cittadina.

Top secret per ora la lista degli invitati, intanto però la cantante ha pubblicato degli scatti (con la scritta ‘Mambo Siciliana’) e un video della festa du compleanno del figlio Rocco, nato dalla relazione con Guy Ritchie, che l’11 agosto ha compiuto 22 anni.

Nata il 16 agosto del 1958 a Bay City, nel Michigan, nelle vene di Madonna Louise Veronica Ciccone scorre sangue italiano, da parte di padre, e franco-canadese, dal quello della madre.

Le origini italiane della cantante, spiega la Dire (www.dire.it), sono da ricercarsi in un piccolo paese abruzzese, in provincia dell’Aquila. Gaetano Ciccone e Michelina Di Iulio, nonni paterni della star del pop, nacquero e vissero a Pacentro, a una decina di chilometri da Sulmona, fino al 1919, anno in cui emigrarono in America.