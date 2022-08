Duchenne: PTC presenta studio di conferma di ataluren

PTC Therapeutics vola in Borsa dopo i risultati di uno studio di conferma di ataluren, il suo trattamento per la distrofia muscolare di Duchenne

Le azioni di PTC Therapeutics sono salite fino al 20% dopo che la società ha presentato i risultati di uno studio di conferma di ataluren, il suo trattamento per la distrofia muscolare di Duchenne (DMD). La terapia ha ottenuto dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) un’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio per l’uso in pazienti ambulanti affetti da DMD con “mutazioni nonsense” nel gene della distrofina, e PTC intende ora chiederne la conversione in un’approvazione standard.

“Riteniamo che questi risultati [dello studio 041], insieme all’evidenza dei benefici reali generati dal nostro registro STRIDE, dovrebbero consentire il mantenimento dell’autorizzazione di ataluren nell’UE e rafforzare la nostra proposta di valore della stringa nei mercati dell’UE e internazionali”, ha osservato l’amministratore delegato Stuart Peltz durante la conference call di oggi.

Lo studio 041 è un requisito post-marketing dopo l’autorizzazione condizionata di ataluren all’EMA, concessa per la prima volta nel 2014 e soggetta a rivalutazione e rinnovo da parte delle autorità di regolamentazione dell’UE. Secondo una presentazione di PTC, lo studio, della durata di tre anni, ha arruolato pazienti affetti da DMD di età ≥5 anni in regime di steroidi stabili e in grado di camminare per un minimo di 150 m con il test della distanza del cammino di sei minuti (6MWD).

Secondo PTC, il trattamento con ataluren ha portato a un beneficio significativo per i principali endpoint nella popolazione intent-to-treat (ITT) di 359 partecipanti. L’azienda ha dichiarato che, rispetto al placebo, i pazienti a cui è stato somministrato ataluren hanno registrato un calo minore della distanza percorribile al test 6MWD, che rappresentava l’endpoint primario. In particolare, la variazione rispetto al basale è stata di -53 m per Translarna, rispetto a -67,4 m per il placebo, con una differenza di 14,4 m a favore del trattamento di PTC.

Inoltre, il 6,6% dei pazienti del gruppo ataluren ha subito una perdita di deambulazione alla valutazione dell’endpoint, contro l’11,4% del placebo. Gli endpoint secondari comprendevano il punteggio totale del Northstar Ambulatory Assessment (NSAA), pari a -3,7 per ataluren e a -4,5 per il placebo, risultati che secondo PTC confermano che il trattamento “preserva le capacità funzionali nella popolazione ITT”.

L’azienda ha dichiarato che il farmaco è stato associato anche a effetti significativi e clinicamente significativi nelle analisi dei sottogruppi dello studio 041, anche tra i pazienti più mobili che hanno iniziato lo studio in grado di camminare tra i 300 e i 400 metri al test 6MWD. In questa coorte, la variazione dal basale del test 6MWD alla valutazione dell’endpoint è stata di -55,8 m per ataluren rispetto a -80 m per il placebo, con una differenza di 24,2 m a favore del farmaco di PTC.

Il farmaco ha mostrato un beneficio significativo anche in un’analisi separata che ha messo in comune i risultati dello studio 041 con quelli di altri due studi controllati con placebo, lo studio 007 e lo studio 020. Secondo PTC, la variazione rispetto al basale del test 6MWD a 48 settimane è stata di -28,1 m per ataluren in questa analisi congiunta, rispetto a -47,4 m per il placebo.

“Siamo stati in grado di dimostrare per la prima volta un beneficio statisticamente significativo… su una serie di risultati funzionali rilevanti per la malattia in una popolazione generale più ampia”, ha dichiarato Peltz. L’azienda ha sottolineato che ataluren è stato ben tollerato nello studio 041, senza eventi avversi gravi correlati al farmaco, e non ci sono stati eventi avversi che hanno portato all’interruzione del farmaco.

L’Fda aveva emesso una lettera di risposta completa per ataluren già nel 2017, affermando all’epoca che “per confermare l’efficacia del trattamento saranno necessarie prove di efficacia derivanti da uno o più studi clinici aggiuntivi adeguati e ben controllati”. Martedì scorso, Peltz ha dichiarato che l’azienda avrebbe discusso i risultati dello studio 041 con l’ente regolatorio statunitense, nonché un “potenziale percorso di approvazione”.