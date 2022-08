Casalasco Spa acquisisce Emiliana Conserve

Agroalimentare: Casalasco Spa ha comunicato di aver perfezionato l’acquisizione del 73,8% di Emiliana Conserve Soc. Agr. Spa

Casalasco Spa ha reso noto di aver perfezionato l’acquisizione del 73,8% di Emiliana Conserve Soc. Agr. Spa. Si tratta della più importante operazione straordinaria effettuata dal Consorzio Casalasco del Pomodoro nato in provincia di Cremona nel 1977 e che, in oltre 40 anni di attività, è cresciuto arrivando, prima di questa nuova acquisizione, a contare su oltre 560 le aziende agricole che lavorano il pomodoro. L’acquisizione è stata portata avanti con il pieno sostegno del fondo QuattroR recentemente entrato nella compagine sociale di Gruppo.

Con questo nuovo investimento il gruppo, primo in Italia nel settore della trasformazione del pomodoro da industria, consolida ulteriormente la sua leadership anche a livello internazionale. Infatti, con 11.300 ettari coltivati a pomodoro, 5 stabilimenti e una capacità di trasformazione di oltre 850.000 tonnellate si colloca tra le prime 10 aziende al mondo del settore con un volume d’affari previsto di mezzo miliardo di euro.

Il presidente Paolo Voltini ha commentato: «Abbiamo portato a termine un’acquisizione straordinariamente importante per l’impatto economico sul territorio sia a livello agricolo, arrivando a coinvolgere circa 800 aziende conferenti, sia per l’aspetto occupazionale considerando che negli stabilimenti del gruppo lavoreranno oltre 2.000 dipendenti tra fissi e stagionali. Siamo orgogliosi di gestire una delle filiere più rilevanti per il Made in Italy».

Costantino Vaia, amministratore delegato della società, aggiunge: «Questa operazione, oltre ad accelerare in modo significativo il processo di crescita dell’azienda, rafforza ulteriormente la nostra leadership nel settore del pomodoro da industria grazie ad un processo di aggregazione volto a creare valore per l’intero comparto. La nostra filiera rappresenta da sempre un modello virtuoso fortemente radicato sul territorio, in grado di esportare il 70% delle produzioni sui mercati internazionali in oltre 60 paesi nel mondo».

Fondata nel 1985 in provincia di Parma e con un volume d’affari di 100 milioni di euro, Emiliana Conserve ha due stabilimenti di lavorazione e confezionamento del pomodoro a Busseto (PR) e a San Polo di Podenzano (PC). Il core business dell’azienda è rappresentato da polpe, passate e concentrati realizzate per conto delle principali Private Label e dei più importanti marchi del settore per il mercato nazionale ed estero.