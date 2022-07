“Il quaderno della Birra” e “Il quaderno dell’estate. La cucina non va in vacanza”: in libreria due nuovi “Quaderni” editi da Kellermann Editore

Le celebre collana dei Quaderni – libri artigianali scritti e rifiniti a mano realizzati con uno stile e un saper fare unico – edita da Kellermann Editore si arricchisce di due nuovi libri: “Il quaderno della Birra” di Francesco Selicato e “Il quaderno dell’estate. La cucina va in vacanza” di Elisabetta Tiveron, quest’ultimo disponibile in libreria e negli store online.

Il quaderno della Birra

Come degustare al meglio la birra e come accostarla a piatti dolci e salati? Quali sono gli strumenti e gli ingredienti necessari per produrre la birra in casa? Come orientarsi tra le proposte dei pub e non farsi ingannare sulla qualità? E al supermercato, come scegliere la birra migliore? Ne “Il quaderno della Birra” Francesco Selicato, beer-blogger per passione e publican di professione, prova a rispondere ad alcune di queste curiosità trasportando il lettore in un affascinante viaggio alla scoperta di una delle bevande più antiche che esistono sulla Terra.

Scritto e rifinito a mano, “Il quaderno della Birra” è un prezioso manuale che consente al lettore di orientarsi al meglio nel mondo della birra ripercorrendo la sua storia e la sua evoluzione nel corso dei secoli.

Si parte dal procedimento per produrre in casa la birra – preparazione del mosto, bollitura, fermentazione e imbottigliamento –, passando attraverso la descrizione delle numerose e diverse tipologie di birra provenienti da tutto il mondo fino a consigli pratici su come degustarla al meglio, magari accompagnandola con perfetti abbinamenti culinari.

Il libro offre inoltre informazioni utili per riconoscere le caratteristiche e la qualità della birra quando si consuma fuori casa, dal pub al supermercato, o ancora, nella fase di acquisto per fare un regalo o portare una bottiglia di birra a casa di amici per una cena insieme.

Il quaderno dell’Estate

Da luglio è in libreria “Il quaderno dell’Estate”, il nuovo volume della collana Quaderni – edito da Kellermann Editore – che racchiude numerose ricette estive originali insieme a qualche classico, talvolta rivisitato, con una particolare attenzione ai prodotti di stagione.

Il periodo estivo non è sempre amico della voglia di mettersi ai fornelli, la quale è inversamente proporzionale ai gradi di calore nell’aria. Le alte temperature con cui occorre convivere diventano allora lo stimolo per ricercare e sperimentare una cucina più leggera e fresca, ma non per questo monotona.

A cura di Elisabetta Tiveron, “Il quaderno dell’Estate” – scritto e rifinito a mano – propone gustose ricette, leggere e fresche, piacevoli per gli occhi e il palato, senza trascurarne la semplicità di realizzazione.

Un originale ricettario in cui la cottura è praticamente assente o si riduce al minimo indispensabile e che vede come protagonisti i prodotti tipici e i colori della stagione estiva con cui giocare nella creazione di piatti sorprendenti. Il lettore potrà così scoprire numerosi piatti veloci, solari, colorati, profumati e nutrienti, a partire dalle creme e salse per uno sfizioso aperitivo all’aria aperta, passando per zuppe fredde, piatti con cereali, contorni sostanziosi, piatti a base di carne e pesce, fino ad arrivare ai dolci.