Animali domestici: PetMe lancia una nuova piattaforma

PetMe rivoluziona il modello di business: nasce una nuova piattaforma con servizi unici per il benessere e la cura degli animali domestici

PetMe si rinnova e dopo 9 anni dal suo lancio si presenta con un nuovo format, completamente rinnovato, rivoluzionando del tutto il modello di business, primo in Italia: più efficiente, più sostenibile, ma soprattutto con al centro la cura e il benessere degli animali. PetMe (www.petme.it) è il noto sito web dedicato agli appassionati e ai proprietari di animali, dove si può trovare il più grande servizio di pet sitting in Italia e tanti servizi assolutamente unici ad alto valore aggiunto, oltre a una vasta selezione di prodotti da acquistare per l’alimentazione, la cura e il benessere del proprio animale. Parte della holding Ebano S.p.a., PetMe, già leader di mercato, ha completamente rivoluzionato il modo di concepire la cura dei nostri animali, sviluppando un modello di business che mette al centro sempre competenza, professionalità e attenzione massima per il mondo pet. Ecco tutte le novità del nuovo PetMe.

Il servizio gratuito di pet sitting in tutta Italia

Online dal 2013, PetMe è stato il primo sito italiano dedicato al servizio di pet sitting, utilizzato ogni giorno da migliaia di persone. Da subito un enorme successo, perché colmava un grande gap nel nostro Paese: l’assenza di un “luogo” in cui chi ha un animale, e ha bisogno di un aiuto per prendersene cura, potesse trovare qualcuno disposto a dargli una mano. I pet sitter iscritti a PetMe oggi sono prevalentemente giovani, soprattutto universitari fuori sede o laureati alle prime esperienze lavorative, che vivono nelle grandi città, in particolare del Nord e Centro Italia (Milano, Roma, Bologna, Napoli e Torino in primis). Oggi, PetMe mantiene il suo esclusivo servizio di pet sitting, con oltre 10mila iscritti attivi, ma con un’importantissima novità: diventa completamente gratuito per i pet sitter. PetMe mette a disposizione dei proprietari di animali un vasto dabatase di pet sitter geolocalizzato. I proprietari di animali possono così trovare i pet sitter disponibili più vicini e mettersi direttamente in contatto con loro. PetMe non applica più la percentuale di intermediazione che prima tratteneva al pet sitter per il contatto con il cliente: il proprietario dell’animale, quindi, paga solo la prestazione di pet sitting direttamente al pet sitter. Semplice, veloce, sicuro. “Questo è un regalo che abbiamo deciso di fare ai nostri iscritti, per un servizio consolidato nel tempo e sempre molto richiesto, anche in segno di riconoscenza per la fedeltà dimostrata in questi anni” spiega l’Amministratore delegato di PetMe Alberto Grassi. “In questo modo possiamo anche fidelizzare i nostri utenti e trattenerli sulla piattaforma, facendo scoprire loro l’ampia gamma di servizi innovativi che offriamo ogni giorno”.

Servizi e cura per animali sempre più diversi

In questa direzione va proprio il nuovo PetMe: l’obiettivo è offrire a chi ama gli animali servizi a valore aggiunto, con elevata professionalità e serietà. Il benessere dei nostri piccoli e grandi amici animali passa, anche e soprattutto, da un’attenzione specifica verso i loro bisogni. Da uno studio commissionato da PetMe al Dipartimento di Sociologia dei consumi dell’Università Cattolica di Milano è emerso che le informazioni sugli animali in Rete sono tante ma troppo frammentate e poco approfondite. Da qui l’idea dell’AD Alberto Grassi di sviluppare una piattaforma in cui offrire servizi unici: un sito in cui trovare, oltre al servizio di pet sitting, informazione autorevole e formazione qualificata. Oggi il team di PetMe è supportato da un comitato scientifico e si avvale della collaborazione di esperti professioni del settore – veterinari, alimentaristi, addestratori, educatori cinofili, giornalisti professionisti – per fornire informazioni utili, consigli, approfondimenti e guide dettagliate, precise, semplici e immediate. In questo sta la proposta innovativa di PetMe, un unicum nel panorama italiano ed europeo.

Non solo cani e gatti

Un’alta grande novità di PetMe è che il mondo animale si amplia: sul sito trovano spazio anche moltissime nuove specie animali, in costante crescita nel nostro Paese. Oltre a cani e gatti, è possibile trovare assistenza e info utili su rettili, animali esotici, uccelli e così via. Non tutti forse sanno che l’Italia è il secondo Paese al mondo dopo il Portogallo per ornitologia (gli italiani possiedono 14 milioni di esemplari di uccelli), ma cresce sempre di più la passione per nuovi animali, come conigli, roditori, animali esotici, in particolare rettili e ragni.