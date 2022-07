Dalla palestra al servizio di pulizia: i servizi extra più richiesti dagli affittuari

Osservatorio affitti Zappyrent: la casa in affitto diventa sempre più hotel. Dalla palestra multifunzionale al servizio di pulizia, ecco gli extra più richiesti

La palestra multifunzione in casa, così come il monopattino o la bici elettrica sempre a disposizione, il servizio di pulizie mensile o l’abbonamento alla tv in streaming. Sono questi i principali servizi premium che sempre più gli affittuari delle case prediligono come “optional” da avere in aggiunta al costo del loro canone d’affitto.

Un trend in crescita intercettato dall’osservatorio sugli affitti di Zappyrent (www.zappyrent.com/it), startup tecnologica italiana che punta a semplificare e migliorare il mercato degli affitti grazie a una gestione digitale delle locazioni e uno speciale programma di “protezione”, che garantisce il pagamento degli affitti direttamente da parte della piattaforma anche in caso di ritardi o morosità.

Zappyrent infatti – grazie a un database di oltre 20.000 appartamenti e circa 100.000 utenti iscritti alla piattaforma (tra locatari e locatori) in 6 città in Italia (Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Catania) – ha messo in evidenza come sempre più padroni di casa mettono a disposizione servizi a valore aggiunto (con pagamento extra) per rendere più confortevole il soggiorno, sia dentro le mura di casa che fuori, dei propri inquilini.

“E’ un trend quello dei servizi premium aggiuntivi che possiamo definire ‘bottom-top’ – osserva Lino Leonardi, CEO e cofounder di Zappyrent – ovvero che parte dal basso, dagli affittuari stessi che in questi ultimi mesi stanno ricercando sempre più comodità e servizi extra. Una tendenza che in breve tempo abbiamo visto crescere e che ormai viene portata avanti dagli stessi padroni di casa, che incalzati dalle richieste sempre crescenti hanno iniziato a proporli di ‘default’, arrivando in alcuni casi a offrire un servizio di ‘concierge’, per risolvere le più disparate tipologie di richieste dell’inquilino, un po’ come succede negli hotel più blasonati che arricchiscono l’esperienza di soggiorno dei proprio ospiti con diversi servizi aggiuntivi.”

Un trend che si sta rivelando quanto più democratico e trasversale possibile, così come hanno evidenziato gli esperti di Zappyrent.

“Se prima, infatti, le richieste pervenivano maggiormente dagli inquilini delle case più lussuose situate nei centri città delle metropoli più grandi come Milano e Roma – sottolinea Lino Leonardi di Zappyrent – ora il fenomeno si sta espandendo piano piano anche alle città più piccole come Bologna e Catania così come agli affittuari degli appartamenti nei quartieri più periferici, che anche risparmiando sul canone d’affitto, non vogliono rinunciare ad alcune comodità.”

Ecco la top 6 dei servizi premium più richiesti dagli inquilini

(sondaggio effettuato tra i locatori della piattaforma)

Palestra in casa all-in-one Monopattino/bici elettrica (non sharing) Servizio di pulizie mensile Servizio di stireria settimanale Abbonamento TV streaming Abbonamento car sharing