In vacanza con i bimbi a bordo: Babonbo riduce gli sprechi

Da qui l’idea d una mamma imprenditrice, Duygu Sefa di dar vita a Babonbo, attiva in oltre 100 città d’Europa tra cui Milano, Roma , Parigi, Firenze, Londra e Barcellona, 700 clienti serviti e con all’attivo 170 fornitori locali e oltre 1500 prodotti presenti sulla piattaforma . Si tratta di un marketplace che permette alle famiglie in viaggio di noleggiare attrezzature per bambini che vengono consegnate da famiglie e negozi locali direttamente nei luoghi di destinazione , in aeroporto, in hotel o centro città.

Con l’estate alle porte è tempo di pensare alle meritate vacanze . Ma se si viaggia con bambini piccoli la situazione si complica. Il primo pensiero che frulla nella testa di un genitore è come riuscire a partire in auto, treno o aereo pieni di bagagli portandosi dietro passeggini, giocattoli, culla e tutto il necessario per il bebè.

Grazie al sito e all’app di Babonbo, disponibile su Google Play e Apple Store, le famiglie possono inserire la destinazione e il periodo di permanenza, come si fa quando si prenota un volo o un hotel, quindi scegliere di noleggiare tra la strumentazione disponibile come culle, passeggini, seggiolini auto e set pappa, quella preferita in base a marca, età o prezzo e stabilire con il fornitore dove farsela consegnare.

La mission di Babonbo non finisce qui perchè con il suo approccio “sostenibile”, la startup punta a ridurre gli sprechi e l’impronta ecologica ridando vita a passeggini, seggiolini per auto, culle e molti altri prodotti per l’infanzia in disuso.

Circular economy, il noleggio a lungo termine che riduce gli sprechi: Babonbo Home “Babonbo rappresenta un’opportunità di sostegno per i genitori che vogliono offrire nuova occasione d’uso a quegli oggetti, puliti e sicuri, di cui non hanno più necessità, in un’ottica di circolarità, sostenibilità, confronto e condivisione, traendone anche un prezioso rientro economico” – precisa la CEO e co-founder di Babonbo. Le attrezzature per bambini possono essere molto costose e qualcosa in cui i genitori devono investire regolarmente. Gli acquisti costanti si traducono in un aumento della produzione di beni, che a sua volta porta a maggiori sprechi. Questo ha un impatto diretto sul pianeta e aumenta drasticamente l’impronta ecologica. Babonbo fornisce un’opportunità tramite il noleggio di rendere il consumo dei prodotti per bambini più conveniente e rispettoso dell’ambiente.