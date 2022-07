Mercati finanziari e inflazione, quali azioni da monitorare nei prossimi mesi?

Nonostante i mercati finanziari continuino a muoversi in un contesto generale di non semplice lettura, l’elemento di maggior disturbo nella scala dei valori dei risparmiatori e degli analisti rimane l’inflazione. Difatti l’aumento generalizzato dei prezzi, che si è riverberato -e continua a farlo- sulle scelte dei consumatori, rappresenta una vera e propria spada di Damocle anche per i patrimoni che, già non sufficientemente remunerati dai bassi rendimenti del reddito fisso, rischiano di subire una forte svalutazione in termini reali a causa del fenomeno inflattivo. Questo è il motivo principale per cui, benché la fase di incertezza non risparmi di certo gli indici azionari, gli addetti ai lavori identificano nelle asset class appartenenti al comparto equity uno degli strumenti più indicati per difendere il potere di acquisto dei capitali sul lungo periodo.

È chiaro che la selezione di questa tipologia di titoli è sempre da effettuare secondo un principio di diversificazione che tenga conto del profilo di rischio e dell’orizzonte temporale degli investitori. Inoltre, in considerazione delle incognite che gravano sull’attuale congiuntura, potrebbe risultare utile nell’esercizio di stock picking sovrappesare i settori value, i quali statisticamente nei momenti di incertezza riescono a soffrire meno le situazioni di risk off.

Un fattore non meno importante è rappresentato dall’incidenza dei costi sulle strategie di investimento: spese troppo elevate, infatti, rischiano di inficiare i risultati di una buona pianificazione finanziaria. Ecco perché è fondamentale apprendere nel dettaglio come acquistare le azioni in rete, in quanto questa modalità operativa è sicuramente meno onerosa rispetto a quella prevista dalle tradizionali figure di intermediazione, ovvero sportelli bancari, uffici postali e reti di consulenza.

Operatività delle Società di Intermediazione Mobiliare

I canali online di riferimento per la compravendita di azioni sono essenzialmente le SIM e i broker online, facendo riferimento ovviamente ai soli soggetti in possesso delle licenze rilasciate dalle Autorità di Vigilanza, per erogare i propri servizi in una specifica area geografica.

Le Società di Intermediazione Mobiliare di solito fungono da anello di congiunzione tra i risparmiatori e le piazze di scambio regolamentare -anche se ormai molte realtà implementano al contempo l’operatività su circuiti over the counter per determinati sottostanti-, per cui è importante valutare con attenzione il peso delle commissioni di negoziazione. Inoltre alcune società richiedono un canone mensile per l’uso delle piattaforme di trading, che può essere però annullato garantendo un certo numero di eseguiti in un periodo di tempo prestabilito.

Broker online: caratteristiche dei servizi erogati

La proposta dei broker online, incentrata esclusivamente sull’operatività decentralizzata, non è gravata invece da alcun costo: l’apertura di un rapporto, da eseguire interamente da remoto, non prevede alcuna spesa così come la gestione dello stesso.

Naturalmente anche il rilascio del trading tool è totalmente gratuito e, attraverso la sua tecnologia, gli utenti possono investire su molteplici sottostanti, mediante la funzione di replica sintetica dei loro prezzi, fornita dai Contratti per Differenza. Questi derivati, come se non bastasse, consentono di utilizzare la leva finanziaria e la vendita allo scoperto, due meccanismi essenziali per gli investitori che vogliano confrontarsi sia con le tendenze al rialzo di asset sia con quelle al ribasso, sfruttando le piccole oscillazioni delle loro quotazioni.

Azioni: negoziazione di CFD e DMA a confronto

È opportuno evidenziare che la negoziazione dei CFD sulle azioni, genera commissioni nel caso in cui gli utenti abbiano la necessità di mantenere una posizione aperta overnight, per questo motivo alcuni intermediari permettono di acquistare real stock in modalità DMA.

L’accesso diretto al mercato, infatti, anche se non prevede le funzionalità di leverage e short selling, offre il vantaggio di investire in titoli azionari, immobilizzando il capitale su orizzonti temporali molto lunghi senza dover corrispondere spese di rollover. Infine è bene ricordare che le piattaforme di trading più sofisticate, presenti nell’offerta di alcuni broker, hanno il pregio di interfacciarsi senza costi con plugin ed expert advisor, per supportare la costruzione di una strategia operativa.