Farmaci biologici iniettabili poco efficaci per il dolore neuropatico

Una revisione sistematica ha rilevato che esiste una certezza molto bassa delle prove a sostegno dell’uso di trattamenti biologici iniettabili per il dolore neuropatico

Una revisione sistematica ha rilevato che esiste una certezza molto bassa delle prove a sostegno dell’uso di trattamenti biologici iniettabili per il dolore neuropatico. Questi risultati sono stati pubblicati su Pain Medicine.

Il dolore neuropatico è una condizione complessa che può essere refrattaria alla gestione convenzionale e può causare sofferenza persistente nei pazienti. Gli attuali trattamenti farmacologici possono fornire un sollievo sintomatico temporaneo; tuttavia, il meccanismo di queste terapie non affronta la causa sottostante del dolore neuropatico.

L’uso di farmaci biologici iniettabili per il dolore neuropatico ha molteplici meccanismi proposti per l’analgesia, tra cui l’attenuazione dei processi infiammatori mediati, l’arresto o il ritardo del processo degenerativo, l’inibizione delle vie apoptotiche e l’aumento della sopravvivenza e del recupero dei nervi feriti e illesi.

I ricercatori della Mayo Clinic hanno cercato nei database pubblicazioni fino a novembre 2020 di studi che valutassero la terapia biologica per il trattamento del dolore neuropatico. L’outcome primario era la riduzione del dolore e gli esiti secondari erano il miglioramento funzionale e la sicurezza.

Un totale di 14 studi hanno esaminato le terapie con plasma ricco di piastrine (PRP) e 10 studi sulle terapie con cellule staminali mesenchimali (MSC) per il trattamento del dolore neuropatico cronico, lesione del midollo spinale, neuropatia periferica diabetica, cicatrici dolorose, nevralgia del pudendo, nevralgia del trigemino e sindrome del tunnel carpale.

Il trattamento con PRP per la sindrome del tunnel carpale è stato valutato da 10 studi. Uno studio non ha riscontrato miglioramenti nei punteggi del Boston Carpal Tunnel Syndrome Questionnaire (BCTSQ) a 10 settimane rispetto ai controlli.

Un altro studio ha riscontrato un miglioramento più modesto dei punteggi VAS (p=0.018) e dei punteggi di gravità BCTSQ (p=0.045) a 6 mesi. C’erano più prove a sostegno del PRP per il miglioramento dei punteggi della funzione BCTSQ (p=0.001) o dei punteggi delle disabilità rapide del braccio, della spalla e della mano (Q-DASH) (p=0.011) in 2 studi, ma un terzo ha riscontrato meno prove per il miglioramento del punteggio della funzione BCTQ (p=0.044).

Nel dolore neuropatico periferico, il PRP perineurale in più posizioni nervose ha migliorato i punteggi della scala analogico visiva (VAS) a 6 mesi (p<0.001) e un altro studio ha identificato un miglioramento dei sintomi del dolore in 39 su 45 pazienti.

Per la lesione del midollo spinale, 1 studio ha riportato una riduzione significativa della VAS 10 mesi dopo la somministrazione di MSC derivata dal midollo osseo autologo (p=0.003). Un altro studio ha riportato un miglioramento dell’indice di valutazione del dolore a 1 anno dopo la somministrazione di MSC derivate da tessuti allogenici del cordone ombelicale.

Nella retinopatia diabetica, la terapia con cellule staminali autologhe derivate dal midollo osseo ha dimezzato i punteggi del Toronto Clinical Scoring System (TCSS) a 36 mesi (p<0.001) e in un altro studio, il TCSS è migliorato di almeno 2 punti in più riceventi di cellule staminali a 3 anni (84% vs 43%; p<0.001).

Utilizzando il tessuto adiposo autologo per il lipofilling del nervo pudendo, 10 pazienti su 15 avevano punteggi VAS migliorati (p<0.001) e punteggi 36 (SF-36) in forma abbreviata (p<0.01) a 1 anno. Allo stesso modo, 5 su 9 pazienti con dolore neuropatico del trigemino che hanno ricevuto una frazione vascolare stromale autologa di derivazione adiposa hanno riportato un miglioramento dei punteggi della scala di valutazione numerica a 6 mesi (p=0.018).

Non sono stati segnalati problemi di sicurezza in questa revisione sistematica; tuttavia, gli autori della revisione hanno sottolineato che la proliferazione e differenziazione incontrollata delle MSC ha il potenziale per portare alla generazione di tumori.

Nel complesso, la qualità delle prove era molto bassa a causa del rischio di bias, bias di pubblicazione, imprecisione e incoerenza.

Questa revisione sistematica non è stata in grado di trarre conclusioni definitive sull’uso di terapie biologiche per il trattamento delle condizioni del dolore neuropatico.

“Ciò che colpisce dell’attuale revisione è il gran numero complessivo di studi che indagano sull’uso dei farmaci biologici per il dolore neuropatico, in particolare quelli che valutano l’uso del PRP per la sindrome del tunnel carpale, ma a causa del disegno dello studio e del rischio di bias, sussiste un’incapacità di trarre conclusioni definitive sull’efficacia di queste terapie per condizioni di dolore neuropatico”, hanno osservato gli autori dello studio.

Gli autori notano che, sulla base della qualità delle attuali prove disponibili, l’uso di farmaci biologici per il dolore neuropatico non dovrebbe essere considerato come un’alternativa standard alla terapia standard di cura.

Michael Bies et al., Injectable Biologics for Neuropathic Pain: A Systematic Review Pain Med 2022 Apr 28;pnac066.

leggi